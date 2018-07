1.522 estudiantes aún sin acceso a la educación

Jenny Paola Rodríguez Merchán tiene un hijo de 15 años y la última vez que estuvo en el colegio fue en el 2016, cuando se graduó de primaria. El año pasado no tuvo acceso al colegio porque desde la Secretaría de Educación no se contrató el programa de extraedad, el cual nivela académicamente a los niños y jóvenes que tienen dos o tres años por encima de la edad promedio esperada para cursar el grado que le correspondería.

El adolescente se graduó de quinto de primaria en la Corporación Infancia y Desarrollo Institución Educativa Villa Estrella.

“En el 2017 no abrieron el programa, porque la Secretaría de Educación licitó con el Distrito pero no firmaron contrato. Este año fui nuevamente a la secretaría, dijeron que pasaron los papeles pero con lo de los alcaldes no hay quien ejecute el contrato. El viernes estuve en la Personería Distrital para poner la queja porque le están vulnerando el derecho a la educación a todos estos niños”, relató Rodríguez Merchán.

Además añadió que en Bicentenario, donde reside, otros niños que tienen acceso a este programa están viviendo la misma problemática.

Ante esta situación, el personero William Matson afirmó que en la Personería Delegada para Comunidad Mujer y Familia hacen curso al menos cinco casos como este. “Al parecer, la secretaría no reservó las partidas para financiar el programa, que tiene como propósito garantizarles cupos en colegios a niños y jóvenes que por diversas circunstancias están atrasados en su vida académica”, indicó el personero.

La secretaria de Educación, Claudia Almeida, aseguró que ya tienen listas los requerimientos para iniciar la contratación por convocatoria de acuerdo al Decreto 092 de 2017, para que se presenten entidades sin ánimo de lucro.

Serán 1.522 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de especial protección constitucional que serán beneficiados de este programa. 300 estudiantes en primaria para niños, niñas y jóvenes sin competencias básicas de lecto escritura; 500 en primaria para los que tienen competencias básicas de lecto escritura; 650 jóvenes en extraedad aptos para nivelación en secundaria y 72 jóvenes en extraedad en condición de extrema vulnerabilidad o desplazamiento.

“Estamos adelantando los trámites para que la contratación se comience a finales de la próxima semana”, puntualizó la secretaria. El convenio será firmado por 1.964 millones de pesos.