$16 mil millones en vigencias futuras para PAE del 2019

La no implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) a tiempo, los inconvenientes en la contratación de aseadores y vigilantes para las instituciones educativas del Distrito y las constantes quejas por la mala infraestructura de los colegios son algunas de las razones por las que el Distrito presentó un proyecto de vigencias futuras al Concejo de Cartagena para invertir en educación.

La alcaldesa encargada, Yolanda Wong Baldiris, explicó que la solicitud fue por $64.964.953.365 para las vigencias futuras del 2019, de las cuales $16.196.011.165 son para el PAE los primeros dos meses del año. El presupuesto para todo el año es de $48.588.033.496. El objetivo, según lo expresado en el proyecto, es “garantizar el acceso y permanencia en la educación para la población estudiantil con edad escolar y teniendo en cuenta la alta insuficiencia de cupos en materia de cobertura educativa”.

La alcaldesa destacó que también se presentaron las vigencias futuras para que el proceso contractual del PAE se haga este año y que en el primer de día de clases del próximo año se ejecute. Estos $16 mil millones están presupuestados para 97.912 raciones diarias, correspondientes a 10.856 almuerzos para la jornada única, 3.728 raciones industrializadas de jornada única; 53.919 almuerzos de jornada regular y 29.409 raciones industrializadas en jornada regular.

Aunque hubo un “ahorro” de 6 mil millones de pesos del presupuesto de este año, este dinero será incorporado a las vigencias futuras del 2019.

De estas vigencias solicitadas en el proyecto de acuerdo, se necesitarían $16.884 millones para la contratación de los servicios de aseo y $38.868 millones para los de vigilancia en las instituciones educativas. Ambas tenían disponibilidad presupuestal a 2018 de $26.517 millones.

Los concejales manifestaron su satisfacción porque ya se está hablando del tema, pero a la vez mostraron su preocupación porque no se dé el debido uso de los recursos y la contratación a tiempo como pasó este año.

Siguen quejas por el PAE

El presidente del Sindicato Único de Educadores de Bolívar (Sudeb), Medardo Hernández, indicó que el programa aún no opera por completo en todas las instituciones educativas de la ciudad. Además, que visitó La Boquilla y no hubo PAE, en la IE Ambientalista, una en Ternera y llamó a colegios de las zonas insulares pero tampoco funcionó. “Hemos enviado a los casi 200 rectores de la ciudad derechos de petición para que bajo juramento nos confirmen si el PAE arrancó en las fechas anunciadas”, precisó.

Ante esto, un vocero de la Unión Temporal PAE Cartagena 2018 recordó que no en todos los colegios se inició el programa porque no tenían las condiciones necesarias de infraestructura, menaje y otros, pero que en las 95 sedes que se benefician del refrigerio industrializado, el programa opera con normalidad.

“Todas recibieron el refrigerio listo para consumir. Solo en cinco sedes se inició la preparación en sitio, como plan piloto, porque sí tenían todo lo necesario. En el resto se iniciarán el lunes de la otra semana”, indicó la fuente.

Se conoció que son 92 sedes de instituciones educativas que se benefician del almuerzo en sitio.

Respecto a las quejas sobre las modalidades de raciones recibidas en los colegios, el vocero de la UT destacó que es la Secretaría de Educación la encargada de determinar en dónde se brindarán las comidas preparadas y en cuáles el refrigerio.

Problemas con facturas

El operador del PAE también indicó que algunas demoras se estaban presentando por las facturas de gas vencidas en las instituciones educativas y porque el proceso estaba demorado con la empresa de servicio. Sin embargo, una persona de la empresa que suministra el servicio de gas destacó que el procedimiento de reconexión no tarda más de 24 horas, pero si no se reconecta inmediatamente es porque no está la persona responsable en el lugar.