“Adicionar $500 mil millones no atiende las necesidades”

Los estudiantes de la Universidad de Cartagena han salido a las calles y en cada protesta son más las personas que se suman a las marchas. La situación es crítica, pero ellos no son los únicos que se sienten inconformes con lo que declara el gobierno.

El rector de la Universidad de Cartagena, Édgar Parra Chacón, manifestó que desde la universidad reconocen las manifestaciones de los estudiantes “como un ejercicio legítimo en una sociedad democrática, debido a que expresan el compromiso académico con la construcción del futuro”.

Parra expresó, a través de un comunicado, que los $500 mil millones de presupuesto para la educación superior, “no atienden a las necesidades de las universidades públicas y no solucionan de fondo el incremento de la base presupuestal del sistema, que es el pilar que garantiza la sostenibilidad financiera de las instituciones”.

Además, el rector indicó que se acoge a la propuesta del Sistema Universitario Estatal (SUE) de convocar una mesa de concertación.

El panorama para las universidades todavía no ha visto la luz y este 20 de octubre los estudiantes de la Universidad de Cartagena decidirán si continúan en paro o no.

Parra indicó que busca obtener la atención del presidente Iván Duque, para que escuche los requerimientos de la universidades públicas del país y que la educación superior no se venga abajo.

(Lee aquí: Congestión vehicular por 'Marcha de Antorchas' de los udeceistas)

La voz de los Docentes

Desde la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (Aspu), se refirieron a muchos problemas de la universidad, con su postura lo que buscan hacer entender al gobierno es que los asuntos que hay que resolver más inmediatamente son los relacionados con gastos administrativos, porque las inversiones que se quieren hacer van más ligadas a planes de largo plazo.

A pesar de que se estima que la Universidad de Cartagena estaría pasando por una crisis financiera, la institución no ha dado la cifra exacta de su déficit, a diferencia de otras universidades. Sin embargo, desde la Aspu se asegura que esa deuda es de $40 mil millones y que incluso el gobierno Distrital le debe a la universidad.

“Con los esfuerzos que se han hecho logramos un presupuesto para el sector de educación de más de 40 billones de pesos, a todas luces el más alto que ha tenido el país. Logramos un presupuesto de inversión para el sector educativo de más de 4 billones de pesos”, indicó el presidente Iván Duque. Mientras que los rectores exigen que se aumente el presupuesto para las universidades públicas.