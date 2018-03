Alberto Roa Varelo, nuevo rector de la Universidad Tecnológica de Bolívar

El Consejo Superior de la Universidad Tecnológica de Bolívar designó a Alberto Roa Varelo como nuevo Rector de la institución. Roa, quien se posesionará en mayo, estudió filosofía en la Universidad de San Buenaventura y tiene una Maestría en Investigación y Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica. Durante los últimos 20 años se ha desempeñado como vicerrector académico de la Universidad del Norte.

Así se describió Alberto Roa y habló de sus proyectos como el nuevo rector de la Universidad Tecnológica de Bolívar.

¿Quién es Alberto Roa Varelo?

Esencialmente es un educador. Toda mi vida la he dedicado a la educación en todos los niveles y además en muchas de sus funciones. Últimamente en particular a la gestión universitaria, que es mi pasión. Mi pasión es entender cómo podemos organizar, impulsar, evaluar y proyectar las funciones de una universidad para que cumpla su papel en la sociedad.

¿Cuáles son sus principales retos al asumir la rectoría de la Universidad Tecnológica de Bolívar?

La UTB tiene muchos retos. He empezado a conocer a su cuerpo directivo, he conversado con los vicerrectores, los decanos y otros directivos de la Institución. He encontrado un equipo supremamente comprometido y muy capaz, y una Institución fuerte y respetable que tiene unas aspiraciones nobles de transformación de la educación, la cultura y la ciencia en el Caribe colombiano.

Seguramente los retos tendrán que ver con proyectar mucho esas metas hacia la sociedad, con la visibilidad, con el posicionamiento, con la presencia de la institución en la resolución de los problemas más apremiantes de la cuidad, de la región y del país.

En su concepto ¿qué determina la calidad académica de una universidad?

Podemos remitirnos a innumerables indicadores. Por ejemplo: los laboratorios, el campus, las bibliotecas, los títulos de los profesores, su producción intelectual, los procesos académicos o administrativos. Pero quisiera hacer énfasis en un factor fundamental para la calidad de una institución como ésta: la relación significativa entre profesores y estudiantes, la calidad de estos actores, la calidad de sus interacciones, la calidad de su diálogo y de su compromiso con la academia, con la ciencia y con la pedagogía es central para que podamos proyectar una universidad de excelencia.

¿Cuál es su mensaje a la comunidad académica de la UTB?

El mensaje que les quiero dar hoy es un mensaje de entusiasmo. Tenemos todo: el talento, las personas, la visión para hacer de esta institución una institución grande que le sirva verdaderamente a la sociedad.

El mensaje es un mensaje de pasión por la educación, es un mensaje de proyección, es un mensaje de trabajo en equipo, de esfuerzos colectivos y de lucha continua para hacer de esta Universidad lo que se propusieron sus fundadores y lo que está consignado en su misión y en su proyecto institucional.