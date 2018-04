Aseo contratado en colegios, “terrible” e “insuficiente”

Debido a que el pasado fin de semana se culminó la legalización de los contratos del personal que prestará el servicio de aseo en los colegios públicos de la ciudad, las comunidades escolares regresan hoy a las aulas de clase.

Conocedores del número de operarios y de las jornadas en las que se asearán sus planteles educativos, rectores calificaron de “terrible” e “insuficiente” lo contratado entre el Distrito y Mayordomía y Servicios S. A.

“Ese fue un recorte terrible. Disminuyeron de siete personas a cuatro y media, porque la media es quien trabaja cuatro horas con nosotros y cuatro horas en otro colegio. Está trabajando menos personal y en un horario más reducido”, dijo Germán Gónima, rector del colegio Luis Carlos López.

Añadió que ayer, los colegios oficiales no tuvieron clases, “porque la Secretaría de Educación nos autorizó para asistir a una asamblea del Sudeb. El martes vamos a retomar y nos duele por estas mujeres, porque es más esfuerzo”.

Arides Sandoval, rector del Inem, recordó que este plantel “tiene la sede principal y dos alternas pequeñas que son Isabel La Católica y Los Caracoles”.

Precisó que “teníamos dos aseadoras en Isabel La Católica y dos en Los Caracoles. De las cuatro solo nos dejaron tres, y allí se tienen las dos jornadas. En la sede principal teníamos 20 operarios, porque el colegio tiene 10 bloques grandes y más de 100 aulas. Nos dejaron 10 de tiempo completo y 10 de medio tiempo, que se pueden convertir en cinco de tiempo completo. Es decir, hubo una reducción del 25 % del personal”.

Sandoval agregó que la sede principal se quedará con un operario menos, que será enviado a una de las sedes alternas para que cada una tenga servicio de aseo en la mañana y en la tarde. “En el caso del Inem, es totalmente insuficiente porque es someter a una sobrecarga a las personas que nombraron. El Inem es la institución más grande del Distrito. Se inicia actividad desde las 6: 15 a. m. hasta las 10 p. m”.

Qué dice el Distrito

El alcalde (e) de Cartagena, Sergio Londoño, dijo que “el presupuesto del servicio se ajusta a lo que el Distrito necesita y a la plata con la que efectivamente se cuenta (...) Si hay sobrecarga no es el Distrito quien responde sino la empresa. No creo que pueda haber sobrecarga porque las necesidades fueron ofertadas y una empresa no buscaría nada que no pueda cumplir con las leyes laborales”.