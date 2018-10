Aumentarán cobertura y presupuesto para el PAE

Las debilidades jurídicas, financieras, de planeación y contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) que hasta ahora se ha implementado en el país, no son un secreto. En Cartagena, por ejemplo, aunque se tenían los recursos para contratarlo desde enero, solo hasta hace dos semanas algunos colegios comenzaron a recibir las raciones de alimentos. Padres de familia y rectores han expuesto las dificultades que la tardía implementación ha traído, entre esas, la deserción escolar.

Para acabar estas debilidades y garantizar la permanencia de los estudiantes en las aulas, el Ministerio de Educación reveló ayer las características del nuevo modelo para el PAE. Las claves: más recursos, cobertura, contratación transparente y de empresas locales, calidad y gestión territorial. La prueba piloto se realizará en varios departamentos, entre ellos, Bolívar.

La propuesta

Las quejas de gobernadores y alcaldes por el desfinanciamiento del PAE han sido una constante, por eso el presupuesto para este nuevo modelo incluye un incremento del 48,3 % en financiación, pasando de 1,6 billones de pesos al año a más de $2 billones.

“Respondemos a la problemática de corto, mediano y largo plazo, había un déficit para lograr cerrar el año 2018 en todas las entidades territoriales y fueron más de $51 mil millones destinados para cerrar las raciones del año escolar, estamos con los territorios cumpliendo y honrando esta promesa de presupuesto”, afirmó la ministra de Educación, María Victoria Angulo.

La cobertura también aumentará, se beneficiarán 300 mil niños más, es decir, el programa llegará a 5,6 millones de estudiantes, generando un impacto social que estaría regulado por el Invima, con lineamientos del Ministerio de Salud para vigilar los estándares de nutrición. Se promoverá la contratación de productores de alimentos locales y la dotación de recursos para mejorar la provisión de los servicios.

La contratación transparente es uno de los puntos más difíciles, el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, dijo que se visibilizarán a los contratistas y se creará una asociación de padres de familia, que será la forma de velar por el uso correcto de los recursos.

El último punto, se trata de la gestión territorial, que promueve la expansión del cubrimiento del proyecto, sobre todo en zonas rurales y pretende facilitar la gestión de las entidades a lo largo del territorio nacional.

Otro aspecto a resaltar es la priorización de la primera infancia y la afirmación de la continuidad de investigaciones sobre actos de corrupción en torno al PAE.

Alimentos en mal estado

En el Instituto Educativo Santa María la llegada de los alimentos para la preparación del almuerzo que les ofrecen a través del PAE no fue como lo esperaban. Hubo quejas y protestas, la razón fue que algunos alimentos llegaron en mal estado y que la infraestructura aún parece no estar totalmente lista para la preparación en sitio.

Maryoris Echeverría, jefa de cocina, aseguró que no hay insumos en la cocina y le tocó llevar ingredientes, ollas y demás porque en el colegio no tiene los implementos.

“Trajeron plátanos a las 7 de la noche y llegamos a las 6 de la mañana del día siguiente y eso era agua corrida. Tampoco tenemos estibas para montar las comidas, por eso están en el suelo. No hay cuchillos, los traigo de mi casa”, indicó Maryoris.

Además, solo funcionan dos fogones para preparar la comida de los 980 niños que están beneficiados por el PAE en el colegio.

Como si fuera poco, el martes algunos niños que comieron los alimentos preparados en sitio tuvieron problemas digestivos.

La implementación de los almuerzos preparados en las instituciones ha sido la de mayores problemas. Incluso hay colegios en los que pese a tener el beneficio, aún no cuentan con el servicio.

El Universal intentó comunicarse con los operadores del PAE, sin embargo al cierre de edición no se manifestaron al respecto.

Gobernadores sobre el PAE

“Por unanimidad los gobernadores manifestamos que la institucionalidad nacional asuma el manejo del programa en su totalidad”, indicó Dumek Turbay, gobernador de Bolívar, durante la asamblea extraordinaria de gobernadores. Para Turbay, es la primera vez en su administración que recibe una respuesta positiva ante el desfinanciamiento del PAE, refiriéndose a la reforma propuesta por la ministra de Educación, María Victoria Angulo. La propuesta de Dumek es convocar una cumbre para hablar de calidad en la educación. También reitera la invitación a los gobernadores de Antioquia, Norte de Santander, Santander y los del Caribe a la convocatoria a realizarse nuevamente en Mompox, con motivo de la Cumbre Interdepartamental de Seguridad a la que asistirá el presidente Iván Duque Márquez. Mejorar procesos contractuales de infraestructura educativa, aumentar recursos financieros para la primera infancia, educación rural, proyectos de desarrollo territorial y continuar impulsando la Ley de Regiones para los departamentos, son algunas de las propuestas que se espera sean discutidas en la cumbre.