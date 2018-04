Colegio Luis Carlos López se queja de obras

Obras “a medias” es lo que está dejando la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe) en la Institución Educativa Luis Carlos López, según su rector Germán Gónima.

Durante una visita de El Universal, Gónima contó que de cinco obras contratadas entre esa empresa y la Secretaría de Educación Distrital, la mayoría están inconclusas.

“Las obras eran: primera, la demolición de un tanque de agua peligroso, riesgoso, con fisuras, con deterioro; ya lo demolieron. Segunda, la reparación de los techos de las tres aulas de primaria con acabados y pintura. Vinieron, repararon la placa del techo, pero no pintaron las aulas. Tercera, la reconstrucción de preescolar, que incluye pintar paredes e instalar en el jardín una grama sintética. Cuarta, la adecuación de la cancha polideportiva, que no han terminado. Y quinta, rampas para personas con discapacidad, pero hicieron unos andenes”.

Gónima solicitó a Edurbe “terminar los faltantes. La pintura de los tres salones de primaria, la postura del techo en los de preescolar, porque la mitad está nuevo y la otra viejo; y la postura de toda la grama sintética. Solo instalaron el 70 % y dicen que el resto no está incluido en el contrato.

Entonces, ¿quién está diseñando en la Secretaría?, ¿quién es el ingeniero que hace las cosas a medias? Ahora que llueva, ¿cómo se va a poner eso?”.

También le solicitó “entregar los planos, las pólizas, especificaciones, el contrato, para verificar. No sabemos a ciencia cierta qué están haciendo ni qué tenían que hacer”.

No está en el contrato

Consultado por El Universal, Edurbe informó que “las obras contratadas están ejecutadas. Cualquier otra necesidad debe ser resuelta por Secretaría de Educación. La cancha sintética se ejecutó en cantidad y especificaciones contratadas. No incluye pintura y se curaron las grietas”.

Javier Morelo González, ingeniero de Infraestructura Educativa que apoya la supervisión del mencionado contrato, confirmó esta versión.

“En el Luis Carlos López se contrataron tres obras con Edurbe: demolición de un tanque, arreglo de preescolar e impermeabilización de la cubierta (de primaria). Las cantidades que están ejecutadas son las que están en el contrato. El rector quiere unas obras adicionales que no están contempladas.

La pintura no está en ese contrato. Eran 100 metros cuadrados de grama sintética y se ejecutaron 150 metros cuadrados, pero quedó un área que no estaba incluida y dice que está incompleto. No es que esté incompleto sino que eso no estaba contemplado en el alcance del contrato. Se hizo hasta donde el contrato cobijaba”.

Morelo añadió que entre lunes y martes hará una visita al plantel para evaluar las obras del contrato, finalizado el 18 de abril. “Fueron 5.300 millones de pesos para 31 presupuestos en 28 colegios. Estamos en la tarea de visitarlos e inspeccionar cantidad y calidad”.