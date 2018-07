Con $34.298 millones, adecuan 6 colegios para jornada única

Entre febrero y diciembre de 2019, seis instituciones educativas de la ciudad tendrán aulas suficientes para implementar la jornada única. Estas son: Politécnico El Pozón, Pontezuela, Islas del Rosario, Gabriel García Márquez, Nuevo Bosque y Villas de Aranjuez.

En algunas, las obras de construcción y mejoramiento ya se iniciaron o están ad portas de iniciar, gracias a un convenio suscrito entre el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) del Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación Distrital. El valor fue de $34.298 millones, de los cuales aportaron $18.504 millones y $15.794 millones, respectivamente.

En entrevista con El Universal, Guillermo Peña, ingeniero del departamento de Infraestructura de la Secretaría de Educación Distrital, explicó que “para este convenio, el Ministerio de Educación abrió una licitación pública y contrató bajo una modalidad que se llama llave en mano. Es decir, el Distrito entrega el predio al Ministerio, sin diseños, licencia de construcción, ni nada; y el Ministerio le entrega el colegio. Por ello, la primera fase contempla elaborar los estudios y diseños y tramitar las licencias de construcción. Una vez se tienen las licencias de construcción pasan a la fase de ejecución de obras”.

Como contratista fue elegida la multinacional portuguesa Mota-Engil, mientras que la interventoría está a cargo del consorcio Escuela 2016 y un grupo social de cada institución.

Peña indicó que este grupo estará integrado por “el rector, los padres de familia, estudiantes, líderes de la comunidad, para que hagan acompañamiento permanente en la ejecución de los trabajos, nos informen cómo van, en qué requieren nuestro apoyo, si ven dificultades o anomalías; para poder resolverlas en su debido momento”.

Precisó cuáles son las obras a ejecutar, en qué etapa están, fechas de inicio y terminación, así como el número de estudiantes beneficiados.

I. E. Politécnico El Pozón

Etapa: En obra

Valor: $8.068 millones

1.040 estudiantes beneficiados

4.368 m² a intervenir con 26 aulas nuevas, biblioteca, aula de bilingüismo, laboratorio integrado, aula de tecnología, aula polivalente, aula de expresión artística, comedor/cocina, zona administrativa, baterías sanitarias y zona recreativa.

Inicio de obra: 29/06/2018

Terminación: 29/06/2019

“Ya tiene diseños y licencia de construcción. Está en obras, en un 6 % de ejecución”, destacó Peña.

I. E. Pontezuela, sede principal

Etapa: Trámite de licencia

Valor: $2.467 millones

920 estudiantes beneficiados

782 m² a intervenir con 23 aulas mejoradas, comedor/cocina, zona administrativa, baterías sanitarias y zona recreativa.

Inicio de obra: 30/07/2018

Terminación: 28/02/2019



“Los diseños están al 100 %. Falta que el FFIE mande el volante de consignación, donde consta que pagó las expensas, para que la Curaduría entregue la licencia y se pueda dar inicio a la construcción”, sostuvo el ingeniero.

I. E. Nuevo Bosque, sede principal

Etapa: Diseño

Valor: $6.603 millones

1.480 estudiantes beneficiados

2.500 m² a intervenir con 2 aulas nuevas, 10 aulas mejoradas, biblioteca, aula de bilingüismo, laboratorio integrado, aula de expresión artística, comedor/cocina y baterías sanitarias.

Inicio de obra: 08/10/2018

Terminación: 08/08/2019

“Los diseños están en un 60 %. Ahora que nos los entreguen tenemos que actualizar la licencia de construcción, porque hay un bloque de 22 aulas, construidas en 2010, con licencia”, afirmó Peña.

I. E. Gabriel García Márquez, sede principal

Etapa: Diseño

Valor: $2.733 millones

1.480 estudiantes beneficiados

1.300 m² a intervenir con 10 aulas nuevas, zona administrativa y baterías sanitarias.

Inicio de obra: 08/10/2018

Terminación: 08/06/2019



“Como es un colegio que se reconstruyó tiene una licencia, pero como se le van a hacer obras complementarias, tenemos que actualizarla. Estamos esperando que el FFIE nos entregue los nuevos diseños para actualizar la licencia. El proyecto va en un 20 % de diseños”, dijo el funcionario de la Secretaría de Educación.

Las más atrasadas

I. E. Islas del Rosario, sede principal

Etapa: Trámite de licencia

Valor: $5.212 millones

520 estudiantes beneficiados

1.345 m² a intervenir con 9 aulas nuevas, 4 aulas mejoradas, aula polivalente, comedor/cocina, zona administrativa, baterías sanitarias y dormitorio.

Inicio de obra: 28/09/2018

Terminación: 01/07/2019

El ingeniero explicó que esta obra “es una de las más atrasadas porque hemos tenido un inconveniente. Todas las entidades que dan permisos para construir: Curaduría, Parques Nacionales, Cardique, Epa, Dimar, han dicho: “yo no soy el competente”. En una reunión con el secretario de Planeación y luego con el curador, llegamos a la conclusión de darle la competencia a la Curaduría, como ente licenciador de obras, siempre y cuando hagamos un proceso de concertación con la comunidad, porque a Islas del Rosario se le hizo una titulación colectiva.

“La tierra es de la comunidad de Orika y dentro de esa extensión de tierras está el colegio. Ellos tendrían que manifestar formalmente su acuerdo con la obra. Vamos a reunirnos con la comunidad esta semana para concertar, presentar los documentos a la Curaduría y obtener la licencia”.

I. E. Villas de Aranjuez, sede principal

Etapa: En suscripción

Valor: $8.978 millones

1.040 estudiantes beneficiados

4.492 m² a intervenir con 26 aulas nuevas, biblioteca, aula de bilingüismo, 2 laboratorios integrados, aula de tecnología, aula polivalente, aula de expresión artística, comedor/cocina, zona administrativa, baterías sanitarias y zona recreativa.

Inicio de obra: 21/12/2018

Terminación: 21/12/2019

“Apenas está en acuerdo de obra, acta de servicio y firma de los contratos marcos de obra. Eso quiere decir que apenas la decisión de Villas de Aranjuez se tomó, y que ya van a empezar a hacer los diseños. Este es el colegio que más atrasado va”, señaló Peña.

Se buscan recursos para Tierrabaja

El ingeniero de la Secretaría de Educación admitió que la I. E. de Tierrabaja estuvo priorizada para la implementación de la jornada única, antes que las I. E. Gabriel García Márquez, Nuevo Bosque y Villas de Aranjuez. ¿Por qué fue expulsada del proyecto?, explicó:

“Serena del Mar donó un lote para el desarrollo del colegio, pero cuando hacen los diseños resulta que la adecuación del terreno tiene un costo entre $1.000 y $1.500 millones. Nosotros no teníamos esa plata. Empezamos a concertar con Serena si nos podían ayudar y decían que nos ayudaban suministrando material y algo de maquinaria, pero la empresa contratista decía que así no lo hacía porque la responsabilidad de la estabilidad de la obra es integral y no iban a asumir la responsabilidad de una obra donde la estabilidad del suelo no estaba en sus manos. Ahí no hubo un acuerdo entre los actores y se decidió excluir al colegio de Tierrabaja. En su reemplazo ingresaron los tres, pero nos tocó incluir recursos”.

Peña precisó que “al inicio eran $9.500 millones. Nos tocó incluir $6.000 millones más. Tierrabaja no es que no se vaya a hacer, ya pedí al contratista del FFIE los planos, porque eso nos costó, para sacarle la licencia de construcción. Cuando la tengamos, vamos a ir a las fuentes de financiación. Con el proyecto formulado y la licencia le consigo la financiación”.