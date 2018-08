Con plantón, estudiantes de la IE de Ternera exigen mejores condiciones

Nuevamente los estudiantes y profesores de la Institución Educativa de Ternera suspendieron las clases para exigir al Distrito mejores condiciones físicas y ambientales. (Lea aquí:Estudiantes de I. E. de Ternera se rehúsan a entrar a clases por el calor)

En esta ocasión, con arengas como “No más engaño", "soluciones ya" y carteles alusivos a las necesidades que tienen, se apostaron en las afueras de las instalaciones de la Secretaría de Educación del Distrito, con el fin de que Claudia Almeida Castillo, secretaria de Educación, los escuche y brinde soluciones definitivas a la problemática que vienen padeciendo desde hace varios meses.

Y es que estos afirman que las 16 aulas y ocho oficinas de la institución fueron diseñadas para tener aire acondicionado y pese a que hace tres años entregaron el plantel, nunca los han tenido, y además los abanicos que hay no funcionan, por lo que el calor es insoportable, que incluso los llevó a que desde principios de año recortaran los horarios de clases porque algunos niños se desmayaban.

"La problemática que tenemos es que el plantel lo construyeron como si estuviésemos en Bogotá, el techo que pusieron nos ocasiona un calor inmenso en los salones, donde los estudiantes después de 10 de la mañana no pueden laborar y los que ingresan en la tarde no soportan el clima, mientras que la Secretaría de Educación viene dilatando la consecución de los aires. Cada vez se comprometen a que ya los aires están pero resulta que mandan a hacer cualquier cosita y los aires no aparecen", sostuvo Roberto González Castilla, profesor de la institución.

No es el único problema

Pero esto no es la única falla en la IE de Ternera. Los alumnos también tiene inconvenientes con los baños porque no cuentan con puertas, no tienen agua y uno de los laboratorio está en mal estado. Además no tienen cancha deportiva y cuando llueve, los salones se inundan.

La comunidad estudiantil afirma que han expuesto la queja que vienen padeciendo ante la Secretaría de Educación, pero estos les prometen soluciones que luego quedan en el aire. (Lea aquí: Estudiantes de la IE de Ternera no aguantan más calor)

"Aparte del problema de la ventilación, en el plantel los baños no funcionan bien porque pusieron una motobomba que desde que la ubicaron nunca ha funcionado, no tenemos canchas ni lugares recreativos de calidad, los estudiantes no tienen un lugar donde puedan realizar sus actividades deportivas", manifestó Roberto González Castilla, profesor del plantel.

Cabe recordar que luego de que los estudiantes se rehusaran a volver a clases el pasado 29 de agosto, la rectora de la institución educativa, Magali de la Rosa Espinosa, destacó que habló con el jefe de infraestructura de la secretaría, quien envió el martes a una persona del consorcio que ejecutó la obra y dijo que las instalaciones eléctricas están dañadas. “Él nos está colaborando con 15 millones de pesos para comprar unos aires, no alcanza, pero los compraremos hasta donde alcance y lo demás buscaremos la solución. Ya nos llamó el jefe financiero para decirnos que ese dinero está en la Secretaría de Hacienda y luego toca el proceso para la transferencia”.