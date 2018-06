Contratación del PAE pasó a la Alcaldía

Aunque la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) la adelantaba la Secretaría de Educación del Distrito y pretendían hacer una selección abreviada de menor cuantía, esta pasó a manos de la Unidad de Contratación de la Alcaldía.

El Universal conoció que el Consorcio Nutrición Escolar Cartagena 2018, uno de los proponentes de la licitación pública y que interpuso el recurso de apelación tras declararse desierta la convocatoria, también optó por la recusación a la secretaria, Claudia Almeida. Por esta razón, el PAE pasó de oficina.

Además, pese a que en un primer momento se supo que la respuesta a este recurso de reposición no tardaría más de tres días, desde el 12 de junio que fue radicado se desconoce cuándo sería resuelto.

“Aún no me han notificado sobre la respuesta al recurso. Tienen tres meses máximo, pero no creo que se tomen todo ese tiempo y estamos esperando”, dijo María Angélica Negrete, representante legal del Consorcio Nutrición Escolar Cartagena 2018.

El Universal intentó comunicarse con la alcaldesa (e) Yolanda Wong Baldiris, para conocer en qué va este proceso pero no obtuvimos respuesta.

Segundo semestre sin PAE

Ya culminó el primer semestre académico, las instituciones educativas públicas de la ciudad regresan a clases el 9 de julio y se prevé que aún no arranque el PAE en Cartagena. Son cerca de 89 mil alumnos de 125 instituciones educativas de la ciudad que están perjudicados.

Rectores de los colegios y el Sindicato Único de Educadores y Trabajadores de Bolívar (Sudeb) han insistido en que los atrasos en la implementación del programa influyen en la deserción académica en la ciudad.

El pasado 14 de junio, la Procuraduría abrió una indagación preliminar contra funcionarios de la Alcaldía, por presuntas irregularidades en la planeación y selección del operador del PAE. Esta medida fue adoptada luego de que la Secretaría de Educación declarara desierta la convocatoria pública que buscaba contratar al operador del servicio para 2018.