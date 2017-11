Desde Cartagena, delegados de 120 universidades del mundo debaten sobre economía

Más de 350 delegados proveniente de 120 universidades del mundo estarán desde mañana en el Campus Casa Lemaitre de la Universidad Tecnológica de Bolívar, en desarrollo de III Reunión Iberoamericana de Socioeconomía - RISE 2017, liderada por la Sociedad para el Desarrollo de la Socioeconómica, SASE.

El evento organizado por la UTB y la Universidad Autónoma de Madrid, también tendrá asiento en la Universidad de Cartagena y en el Centro de Formación Española, y se desarrollará del 16 al 18 de noviembre, cuyo tema central es: Sociedad, Cultura y Desarrollo Sostenible en Iberoamérica.

Por la UTB apoyan la III Reunión Iberoamericana de Socioeconomía la Facultad de Economía y Negocios - FEN, el Instituto de Estudios para el Desarrollo – IDE y la maestría en Desarrollo y Ambiente de la Universidad Tecnológica de Bolívar, con el apoyo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid,

El máximo evento académico a nivel mundial busca aportar al debate teórico y político sobre la complejidad que entraña la sustentabilidad del desarrollo y el crecimiento económico en los países de Iberoamérica, bajo un enfoque multidimensional y con la participación de académicos e investigadores de diferentes disciplinas, tales como, economía, ciencia política, filosofía, sicología, antropología, historia, derecho y sociología.

La III RISE estará orientada, por tanto, a reflexionar sobre el desarrollo y la globalización en el marco de la búsqueda de sociedades más equilibradas y justas. Las diversas interrelaciones que se pueden dar entre los países en los ámbitos económico, social, político y cultural, puede ser un fenómeno beneficioso o perjudicial para las personas que los integran, dependiendo de su gestión y la distribución de sus resultados entre los diferentes grupos sociales. De este modo, el evento proveerá un espacio de reflexión sobre el crecimiento de la economía de los países y su relación con el bienestar humano y el medio ambiente, y permitirá analizar su pertinencia, incidencia y alcance social en un contexto de desarrollo sostenible.

Entre los conferencistas estarán Josep Borrell – Catedrático de Economía de la Universidad Complutense de Madrid y expresidente del Parlamento Europeo, uno de los líderes en la defensa de la unidad de España; Eduardo Posada Carbó, Latin American Centre – Universidad de Oxford; María de los Ángeles Durán del Centro Superior de Investigaciones Científicas – CSIC – y pionera en la defensa del género, y Alberto Abello Vives, Director de la Biblioteca Luís Ángel Arango, entre otros.

Mesas temáticas

-El debate sobre el estado de la socioeconomía

-Globalización y desarrollo humano

-Gobernanza ambiental, movimientos sociales y desarrollo

-Regulación, supervisión y sistema financiero

-Horizonte demográfico, relaciones laborales y bienestar

-Desarrollo sostenible, cambio climático y equilibrio ambiental

-Economía creativa, cultura y desarrollo

-Insularidad, soberanía y dinámicas territoriales

-Paz, posconflicto y democracia

-Organizaciones, competitividad y desarrollo

-Turismo y desarrollo

-Desarrollo regional y urbano

Acerca de SASE

Fundada en 1989, la Sociedad para el Desarrollo de la Socioeconomía (Society for the Advancement of Socioeconomics – SASE) es una institución internacional con miembros en más de cincuenta países. La SASE organiza una reunión anual principal, además de reuniones regionales, eventos académicos locales, y publica una revista, la Socio-Economic Review (SER). En 2013, se llevó a cabo la Primera Reunión Iberoamericana de Socioeconomía y tuvo lugar en la Universidad Nacional Autónoma de México. La II Reunión Iberoamericana de Socioeconomía, celebrada en 2015, se llevó a cabo en Porto Alegre, en la Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil.