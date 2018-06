Distrito tiene 30 días para implementar PAE en colegio de La Boquilla

“Cuando me eligieron como personero, me di cuenta de cuantos niños se estaban viendo afectados por la vulneración del derecho a la alimentación, no me parece justo que los entes involucrados nos dejen solos en esto porque los niños son los que están pasando hambre, muchos no tienen en su casa que comer”, expresó Leider Aldano Thyme Herrera, personero del colegio Técnico Pesquero de La Boquilla.

Se convirtió en la voz de más de 2,000 estudiantes de dicho colegio, en el cual la deserción ha aumentado presuntamente por la falta de alimentación escolar, que no se entregó en el primer semestre del año.

Por eso, Leider instauró una acción de tutela ante el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Cartagena por el derecho fundamental a la alimentación, la cual fue admitida y fallada a su favor. Ahora, el Distrito tiene 30 días para acatar el fallo y entregarles la alimentación escolar a los estudiantes.

“El Plan de Alimentación Escolar en Cartagena viene siendo violado desde enero. Además, en condiciones reales no debería haber una alimentación, sino, un verdadero plan de nutrición que permita evitar la falta de estudiantes en las aulas”, destacó Medardo Hernández, presidente del Sindicato Único de Educadores de Bolívar, Sudeb.

Según la Secretaría de Educación la licitación del PAE comenzará a finales de la próxima semana y el contrato será por $24.424 millones 819 mil 920 pesos y beneficiará a 125 instituciones.

Plan de tutelas contra el Distrito

Cuando se conoció la grave problemática en la infraestructura del colegio Alberto Elías Fernández Baena, que dejó sin clases durante un mes a más de 780 estudiantes, quedó en evidencia el detrimento en la mayoría de los colegios de la ciudad.

El hecho se convirtió en el determinante para que el Sudeb, quisiera instaurar una acción de tutela contra el Distrito de Cartagena por vulnerar la preservación de la vida e integridad física de los estudiantes y trabajadores.

Las intenciones se quedaron estancadas cuando el alcalde suspendido Quinto Guerra, afirmó que se realizarían inversiones en el plantel y todo volvería a la normalidad, pero al ingresar la ciudad en una nueva crisis administrativa, las promesas se quedaron atrás.

“El plan de tutelas va a iniciar el próximo lunes, la tregua dada a la Alcaldía de Cartagena en su debido momento al alcalde suspendido Quinto Guerra, se acabó y el lunes estaremos presentando las primeras tutelas por el derecho fundamental de la educación sobre la base de que el 80% de la infraestructura educativa está arruinada”, manifestó Medardo Hernández, presidente del Sudeb.

Afirma que el sindicato cuenta con la asesoría del Centro de Estudios del Trabajo, Cedetrabajo, y el Centro de Estudios de Investigaciones, y ratifica su solicitud de que en Cartagena se decrete la emergencia educativa para conjurar la crisis que hoy se afronta.

“La comunidad educativa ha hecho suya la imperiosa necesidad de rescatar y defender la educación pública distrital, no nos importa quien este en el mandato, las autoridades deben cumplir un derecho fundamental como es la educación”, puntualizó Medardo.