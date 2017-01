Educación superior: la piedra en el zapato del Distrito de Cartagena

A pesar de que la última encuesta de Cartagena Cómo Vamos arrojó que la ciudad tiene el porcentaje más alto en satisfacción en cuanto a educación superior (42%), en comparación con grandes ciudades como Medellín (38%) y Bogotá (27%), esto no está mal pero tampoco significa que el Corralito tenga la mejor apuesta educativa. Sigue siendo la piedra en el zapato de los gobiernos de turno.

Según el informe, solo el 47% asiste a establecimientos de educación superior y el otro 53% no está estudiando en ninguna institución, es decir de cada 10 jóvenes que terminan oficialmente el bachillerato, 5 se quedan por fuera. ¿Razones?, algunos prefieren buscar trabajo para ayudar a sus familias, en su mayoría informal, y otros se quedan en casa o en la calle, buscando rumbos desconocidos.

Esta situación tiene preocupada a la ciudadanía, que afirma que la falta de recursos educativos y el poco compromiso del Distrito con la educación, son los principales causantes de que los jóvenes no quieran seguir sus estudios superiores y prefieran tomar otros caminos. A pesar de que la secretaría ofrece programas para estudio gratis, estos no son aprovechados por la mayoría de los estudiantes y algunos cartageneros culpan a la falta de cupos, que no dan abasto.

Ante este flagelo, funcionarios como el concejal Ronald Fortich planteó una iniciativa de solución que busca la articulación del sector empresarial con el académico y la mayor cobertura de otras instituciones que permita ampliar el espectro educativo. Así el estudiante desde el bachillerato tendrá la oportunidad de escoger su carrera profesional e ir profundizando y conociendo más de ella, ya que una de las razones por las que desertan, es el poco conocimiento de los programas, carreras técnicas o profesionales, que ofrecen las universidades, en cuanto a educación superior.

¡SIGUEN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS!

Por su parte el Distrito a través de la Secretaría de Educación Distrital como propuesta de solución para disminuir la deserción de educación superior, seguirá con el programa propuesto desde 2016 denominado “Jóvenes con Calidad”, con el fin de que estos sigan sus estudios en las instituciones de la ciudad y así seguir aumentando el nivel de satisfacción de los cartageneros. Algunos de los programas incluidos son:

Fondo Bicentenario

Es un programa subsidiado completamente por la Alcaldía, si el estudiante es de sectores rurales o islas, se le otorga un subsidio de transporte cada 6 meses.

El joven debe ser egresado de un colegio oficial con matricula contratada, con puntaje ICFES de 2.80, de estrato 1 o 2 con un Sisben no mayor a 80 puntos, son los requisitos para obtener la beca. Además por ser un programa de “Acceso y Permanencia”, para mantener los beneficios el estudiante debe continuar y culminar sus estudios satisfactoriamente.

En 2016 se entregaron 294 becas a estudiantes egresados de las Instituciones educativas del Distrito para el segundo período del año. Este 2017 se va abrir la cuarta convocatoria para aplicar a esta beca y se espera que más estudiantes sean beneficiados.

Becas a la excelencia Ser Pilo Va

Este programa, lanzado en septiembre de 2016, tiene destinadas para este año 30 becas.

Algunos de los requisitos para aspirar es ser de estrato 1 o 2 con un sisben no mayor de 80 puntos, que el estudiante sea egresado de un colegio oficial con matricula contratada y que el puntaje de ICFES sea de más de 3.20.

Como el anterior programa, el joven tiene que mantenerse para continuar con su beneficio, si se retira en la mitad del programa deberá pagar lo que el Distrito pagó, lo cual dependerá de la carrera y universidad que haya escogido.

Ceres (Centros Regionales de Educación Superior)

Ceres es un programa a nivel nacional que está impulsado por el Ministerio de Educación en conjunto con las secretarias de todas las ciudades del país. Aquí el Distrito tiene la responsabilidad de pagar el 25%, la universidad el otro 25% y el estudiante el 50% restante de la carrera. Además Icetex entrega un subsidio de un salario mínimo cada 6 meses. Aplican los mismos requisitos de los anteriores programas. La idea es ampliar la cobertura con un acceso más equitativo y contribuyendo al desarrollo social y económico de la comunidad.

EL DATO

Todas las universidades aplican a los programas de becas a educación superior, menos la Universidad del Sinú y la Universidad Libre.

En Pilo Va y Bicentenario, los estudiantes deben ser del Distrito de Cartagena, mientras que en Ceres pueden aspirar jóvenes de todo el país.