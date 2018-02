El 21 de febrero educadores del país irán a paro por 24 horas

La Federación Colombiana de Educadores (Fecode), anunció este miércoles que convocará a un nuevo paro nacional de 24 horas el próximo 21 de febrero, a causa de los supuestos incumplimientos en los acuerdos de salud y jornada única pactados con el Gobierno en 2017.

De acuerdo con el sindicato, los maestros se movilizarán por las calles para explicarles a los padres de familia que se incumplieron 24 puntos de los 25 que se acordaron el año pasado.

Tarciso Mora, segundo vicepresidente de Fecode, habló sobre la decisión y los argumentos del sindicato para convocar a paro.

- ¿Qué va pasar el día del paro de 24 horas?

Habrá marchas, no nos vamos a tomar el poder ni nada. El maestro por su cultura es educado. Lo único que estamos haciendo es notificarle al Gobierno para que nos arregle el tema de la salud y la jornada única.

Fuera de tener un salario tan malo, mensualmente a los maestros les descuentan 300.000 pesos por la salud y no le dan ni una aspirina. Estamos cansados de ello.

- ¿Qué condiciones no les ha cumplido el gobierno?

Como primera razón, el Gobierno ha cogido una práctica de firmar cosas y luego incumple en lo pactado. En el caso del servicio médico, sí se hizo la licitación, pero los contratistas no están cumpliendo con el ejercicio y el servicio hoy es una crisis general que tiene molestos a los maestros, entonces vemos que el Estado no aprieta a los contratistas, exige o sanciona. Entonces da lo mismo tener la ley que no tenerla, porque es una política de no cumplir.

- ¿Cuál es el segundo argumento para irse a paro?

Es todo lo que tiene que ver con las deudas. En estos momentos no les han pagado a los maestros de Valledupar y Meta, desconocieron algunas primas a los maestros que llevaban años, pues eso genera conflicto, porque se está pasando por alto lo que la ley les dio como derecho a los maestros. Lo que exigimos es el pago de las primas de antigüedad, que han estado congeladas hace mucho tiempo.

- ¿Y la discusión de la jornada única?

El Ministerio dijo que no podía haber jornada única en los colegios del país sino tiene el restaurante, la biblioteca, los campos deportivos, etc., y a la brava han impulsado crear eso en colegios que no tienen las condiciones generando inconformidad.

Otra cosa es la relación maestro-estudiante, por salón hay 60 y 70 estudiantes, sobran maestros y eso genera conflictos en las regiones cuando deberían tener un mínimo de 20 muchachos por salón, para que la calidad de la educación sea buena.

- Pero les será reconocido el pago de tres puntos más que a otros empleados del Estado...

Sí, pero es que para esos tres puntos llevábamos más de 50 años con los salarios más malos de todos los trabajadores. El Estado tiene una deuda social histórica con nuestro gremio, para llegar a ganar 3 millones de pesos un maestro se demora entre 30 o 40 años, eso no es justo. Lo único que exigimos es que se cumpla lo pactado y que el Gobierno no nos evada.