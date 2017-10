El cierre de 90 colegios es "inminente"

Cerca de 1.500 estudiantes de primaria y secundaria de la ciudad tendrían que revalidar su año escolar en otras instituciones educativas, luego de que la Secretaría de Educación ordenara el cierre de 90 colegios privados que operan sin los requisitos exigidos por la ley.

Aunque el año escolar está a punto de acabar, el asesor jurídico de esta secretaría, Neil Fortich, aseguró que un estudiante que se haya matriculado en cualquier grado de un colegio ilegal, no podrá tener ninguna certificación válida de su año cursado.

“Si el colegio es ilegal, es ilegal todo, cualquier cosa que se expida de ahí. Desde la secretaría vamos a mirar si es viable que los estudiantes validen ante una institución acreditada, pero el cierre de las que no cumplen es una obligación que no podemos obviar”, indicó el funcionario.

Llevaban años así

Fortich indicó que este problema se estaba dando en la ciudad desde hace varios años, pero ¿qué hacía entonces la Secretaría de Educación? Al parecer, expedían licencias condicionadas, es decir que se entregaban como una prórroga para que cumplieran con los requisitos, pero esto nunca se daba y las instituciones seguían operando. “Esto lo que hizo fue fomentar la ilegalidad y se dio una proliferación de estas prácticas administrativas. Realmente no entendemos cómo los cierres no se dieron antes”, explicó.

“Es inminente”

Aunque en un principio se hablaba de más de 100, la Secretaría de Educación compartió ayer un listado de 85 instituciones educativas de las tres localidades de Cartagena, que no cuentan con licencia de funcionamiento, permisos de Curaduría Urbana o estudios de suelos. Otras están en zonas de alto riesgo, no tienen la infraestructura o el talento humano requeridos, por lo que tal y como dijo Fortich, “no se salvan”.

El Universal tuvo acceso a otro documento en el que se registran instituciones con la licencia vencida desde diciembre del 2011 y otras que ni siquiera aparecen registradas en el Sistema de Matrículas Estudiantil, Simat.

“Nosotros vamos a proceder de manera inmediata con los colegios que no cumplan los requisitos, para que los estudiantes no sigan siendo perjudicados”, el asesor sentenció que desde la secretaría no se puede seguir legitimando la ilegalidad.

Por el momento han sido cerradas cinco instituciones, entre ellas el Colegio Cristiano Bilingüe, Santo Domingo, Alborada de El Pozón, Guillermo Valencia y Javeriano, con los que llega a 90 la cifra de colegios involucrados.

Colegios con irregularidades

Instituto Educativo Lindo amanecer

Corporación Institución Educativa Ciénega de la virgen

Colegio Manuel Elkin Patarroyo

Instituto Infantil Picardías

Instituto Educativo Tecnociencia Región Caribe

Instituto San Antonio del Campestre

Jardín mágico de los niños

Jardín Infantil Anchila

Colegio Mariano de Cartagena

Corporación Educativa Ronda Mágica Real

Instituto Educativo Maralu

Colegio San José de los Campanos

Instituto Educativo Bruner

Mimos Escuela Infantil

Instituto Educativo Pilares de Cartagena

Instituto Educativo Julio Enrique

Jardín Infantil Mi solecito

Gimnasio Creativo Juan Pablo

Colegio Gimnasio Latinoamericano

Instituto Educativo Nueva Esperanza

Instituto Educativo Los cerezos

Instituto Colombia

Centro Educativo Divino Maestro Educador

Colegio Generación XXI

Instituto Juan Pablo II

Jardín Infantil Mis estimulaciones

Gimnasio Latinoamericano

Centro de Enseñanza Integral María Auxiliadora

Corporación Colegio Latinoamericano

Instituto Cristocentrico del Caribe María Mazarello

Escuela Comunitaria Loma del Peyé

Colegio Alborada Infantil de Chile

Colegio Naval de Manzanillo

Corporación Colegio Generación XXI

Fundación Instituto Colombia

Instituto Chiquitines

Ciénega de la Virgen

Instituto el Sembrador

Centro Educativo mi nuevo hogar

Instituto Real del Caribe

Instituto Comunitario Bolívar

Instituto John Dewey

Instituto Moderno El Carmen

Instituto Integral Nueva Colombia

Instituto Lámpara Maravillosa

Fundación Sueños de libertad

Centro Educativo Shalom

Jardín Infantil Lluvias del saber

Centro Educativo Moral y luces

Centro Educativo Playas blancas

Centro Educativo La Candelaria

Corporación Escuela Mixta Sueños y Esperanzas

Instituto Juan Jacobo Rosseau #1

Instituto Despertar y Vivir

Fundación Comunitaria Colegio San Martín

Instituto Sonrisitas Alegres

Instituto Real del Caribe

Colegio Cooperativo Simón Bolívar

Centro de Desarrollo Integral Manitos Creativas

Institución Comunitaria Ciudadanos del Futuro

Fundación de Habilitación Artística Pompeya

Instituto Infantil Picardías

JI y Centro de Estimulación Paso a Paso

Colegio J.Richars Bilingual Center

Colegio Bilingüe Colinas de Isabel

Instituto y Jardín Infantil Angélica

Instituto Cartagena de Indias

Corporación Educativa Santa Magdalena de Linz

Instituto Educativo La edad de oro

Jardín Infantil Los Ángeles

Jardín Infantil Mi pequeño artista

Instituto Educativo Querido amigo

Corporación Instituto Mi primera estación

Instituto Educativo Camino del saber

Colegio José María García de Toledo

Jardín Infantil Mis trazos mágicos

Instituto Infantil Los cisnes

Corporación Educativa Construyendo sueños

Instituto Educativo Lindo amanecer

Instituto Educativo Alameda La Victoria

Colegio Jesús de la Divina Misericordia

Corporación Instituto Ciry

Instituto Educativo Nueva Luz

Centro Educativo Genios del mañana

*Datos suministrados por la Secretaría de Educación