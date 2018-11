El próximo martes estaría lista licencia para obras del San Felipe Neri

Estudiantes, profesores y padres de familia de la Institución Educativa San Felipe Neri, junto a líderes de Olaya Herrera, se reunieron ayer a las 8 de la mañana en el colegio para alzar su voz, nuevamente, por la reconstrucción de la sede.

Para ellos el plantón de la semana pasada en la Alcaldía Local 2, en el que exigieron respuestas por los recursos faltantes para las obras del colegio y no se las dieron, no fue suficiente, esta vez más personas llegaron hasta la Secretaría de Infraestructura, en el Centro.

“Exigimos saber dónde está la plata, comenzaron con $11 mil millones, continuaron en $8 mil millones y ahora resulta que solo hay $3 mil millones”, indicó Alicia Cardales, de la Asociación de Padres de Familia de la institución.

Decenas de estudiantes, con sus uniformes, se sentaron en la entrada de la dependencia y con gritos, pancartas y megáfonos pedían que por fin les respondieran sus plegarias, pues hoy viven en una incertidumbre por las fallas distritales.

Y es que no es la primera vez que protestan, en junio pasado los estudiantes también llegaron hasta la Alcaldía por la misma problemática. En ese entonces, la alcaldesa (e) Yolanda Wong Baldiris dio 15 días para que arrancaran las obras y hoy, cinco meses después, la soledad y el silencio acaban con las esperanzas de esta comunidad.

Al parecer, los recursos no fueron asegurados cuando se suspendió el contrato inicial de construcción del colegio, en el 2016, y ahora hacen falta para las obras.

Los mismos padres de familia aseguraron que entretanto no se resuelva esto, no accederán a trasladar a sus hijos el otro año a las instalaciones de la IE Nuestra Señora del Carmen (Departamental), pues sería dilatar más el proceso. “Si no se inician las obras, no dejaremos que nuestros hijos estudien en otro colegio. Necesitamos respuestas”, indicó un padre de familia.

La zozobra continúa hasta en los docentes, quienes tienen que cuidar no solo de los estudiantes en los salones de clases, sino fuera de ellos porque la infraestructura se cae poco a poco y los recursos destinados hace poco por la Secretaría de Educación solo priorizan algunas partes.

A las 10:30 de la mañana, la comunidad estudiantil se trasladó hasta la plaza de la Aduana porque esperaban a la secretaria de Infraestructura Clara Calderón, y esta solo llegaba a su oficina hasta las 4 de la tarde.