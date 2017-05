En el marco del paro nacional Fecode realiza toma de capitales

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) confirmó que el Paro Nacional, que ya llega a su noveno día, permanece firme por lo que anuncian que durante la jornada de este martes los maestros se han tomado las capitales en todo el país.

Según cálculos de la Federación, al menos unos 300 mil educadores han salido a las calles a marchar en las 32 capitales para respaldar el gremio en las negociaciones con el Gobierno Nacional.

En las movilizaciones también participan también padres de familia, estudiantes y trabajadores estatales.

Aunque este lunes la ministra de Educación aseguró que Fecode no muestra voluntad de levantar el paro, el magisterio asegura que las negociaciones con el Ejecutivo aún no registran avances porque este no se ha movido de su postura de falta de recursos.

En Bogotá, las marchas salieron de tres puntos desde las 9 de la mañana: Colegio Manuela Beltrán (Av. Caracas con 57), Sena de la carrera 30 con Av. Primero de Mayo y el Colegio Nicolás Esguerra (calle 9C No. 68 – 52). Todas se encontrarán para arribar juntas a la Plaza de Bolívar.