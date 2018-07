En la I. E. de Ternera dan clases según el clima

Si el día amanece nublado, con pronóstico de lluvia, los estudiantes de la Institución Educativa de Ternera dan su jornada de clases completa, pero si amanece despejado y con pronóstico de sol todo el día y máxima temperatura de 33 grados, quizá suspendan sus clases a las 10:30 de la mañana por el calor es insoportable. Incluso, según relataron docentes de la institución, algunos estudiantes se desmayan.

“Hace un mes y medio tenemos esta problemática, dependemos del clima para dar clases. Los estudiantes de la mañana entran a las 6:30 y a veces a eso de las 11 hace demasiado calor y tenemos que sacarlos de los salones porque son cerrados. Hemos expuesto la queja en la Secretaría de Educación pero nos dicen que no hay recursos”, dijo con preocupación Magali de la Rosa Espinosa, rectora de la institución.

Los estudiantes de primaria, quienes dan clases en la jornada vespertina, llegan a las 12:45 de la tarde pero muchas veces entran a los salones a las 3 por el calor. Cuando a esa hora tampoco es posible, los profesores buscan espacios frescos para dictar sus lecciones. Es decir, los estudiantes dan tres horas de clases por día.

La rectora explicó que la problemática se debe a que los salones fueron diseñados para tener aire acondicionado, por eso están cerrados, pero por la falta de recursos estos no fueron instalados. “Esto viene desde 2016, pero nos dijeron que se acabó el dinero para instalar los aires. A principio de mes no sufrimos tanto porque se veía el clima más fresco. En la Secretaría de Educación nos dicen ahora que están buscando los recursos para solucionarlo, pero no”, destacó.

“Que las acondicione”

El personero Distrital, William Matson Ospino, instó a la administración Distrital a adecuar las instituciones educativas a las nuevas condiciones climáticas, que por momentos se tornan extremas para niños y jóvenes. Además a que constatara que en la I. E. de Ternera las directivas recortaron la jornada escolar porque los estudiantes no soportan las altas temperaturas.

“Estas temperaturas no son aptas para recibir una educación de calidad, ni siquiera es mediodía y ya los niños fueron despachados; tenemos casos de niños y profesores que se han desmayado”, resaltó el personero.

Matson Ospino verificó la falta de aires acondicionados en los salones y que además muchos de los ventiladores están dañados. “Podría pensarse que el diseño de la institución educativa no es apto para la Costa, las ventanas parecerían estar diseñadas como para edificaciones del interior del país”, puntualizó.

Esta no es la única problemática que tiene la institución, la rectora también denunció que no tienen suministro de agua porque el tanque destinado a ese servicio no funciona, entonces a la comunidad educativa también se le dificulta refrescarse. La problemática es tan grave que los mismos padres de familia solicitaron sacar a los niños de clases, porque los salones son muy cerrados, pero preocupados porque no dan las materias completas.