En Sucre, multitudinaria marcha por la defensa de la universidad pública

Estudiantes de la Universidad de Sucre, docentes, trabajadores, egresados y representantes de diferentes sectores sociales del departamento, se sumaron a la marcha por la defensa de la educación pública universitaria.

La multitudinaria marcha se tomó las principales calles de Sincelejo, en donde los participantes animaron la jornada con grupos folclóricos, disfraces, carteleras y gritando consignas para pedir al gobierno del presidente Iván Duque más presupuesto para la universidad pública.

Armando Gutiérrez Ribón, docente universitario, manifestó que están en pie de lucha por la educación pública superior, “cada año el Gobierno hace más recortes para las universidades públicas y hoy debe escuchar el clamor de todos los que hacemos parte de ella”, indicó.

Agregó que la Universidad de Sucre, al igual que el resto de las oficiales a nivel nacional, está en déficit, lo cual pone en peligro el futuro de la misma.

“Hacemos un llamado a la Gobernación de Sucre para que se toque el corazón y mire hacía la Universidad porque ha sido excluida del presupuesto departamental. Necesitamos de manera urgente la aprobación de la estampilla de segunda generación”, aseveró el Docente.

Por su parte, Lina Cecilia Lozano, presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Sucre (Ades), dijo que acompañan de manera solidaria a los docentes y estudiantes universitarios, para exigir al Gobierno más presupuesto para la educación pública, “la educación no es una mercancía y es un derecho. La situación de la Universidad de Sucre es deplorable, no hay presupuesto, no hay infraestructura y exigimos que se les preste más atención porque en los jóvenes es el futuro del país”, anotó.

