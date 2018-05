“Esperamos la solidaridad de los barranquilleros”: Sindicado de U. Autónoma

“Nosotros estamos esperando la solidaridad del pueblo barranquillero porque la Universidad Autónoma del Caribe está pasando por una tremenda crisis financiera. Y no solamente financiera sino también en su gobernabilidad”. Así se expresó Nataly Álvarez, del sindicato de la Universidad Autónoma del Caribe, SintraUAC, quien hizo el llamado durante la marcha del Día Internacional del Trabajo.

Argumentó que “vemos que la Sala General todavía está enquistada en el poder, aquella que estuvo en el período de Silvia Gette, Ramsés (Vargas) y aún permanece. Hubo cambio de rectoría por parte del Ministerio de Educación, pero hasta la fecha no ha habido pagos en este 2018”.

“Nosotros estamos esperando un préstamo bancario, para que medianamente la situación de la universidad tenga un equilibrio financiero. Sabemos que estamos en estatuto de salvamento y que la prioridad es el pago a los maestros, el pago a la salud, pero realmente lo que estamos esperando es eso para poder tener pagos del 2018”, anotó.

Sobre la llegada de la nueva rectora manifestó “que los del sindicato estuvimos hablando con ella la semana pasada y le manifestábamos que estamos en contra de la política que ha venido implementando el Ministerio de Educación al interior de la institución. Porque vemos como hoy la situación de la universidad es precaria, el Ministerio pecó por omisión y sumado a eso impone una nueva rectoría sin una previa formalización al sindicato, al movimiento que se ha gestado dentro de la Universidad, entonces, nosotros nos sentimos golpeados por el Ministerio de Educación porque vemos que lo que necesariamente debe hacerse no se ha hecho y es la salida de la Sala General”.

En cuanto a las elecciones que se dieron la semana anterior, en donde participaron exegresados y estudiantes para cargos a los cuerpo directivos, manifestó que “es importante la democratización en la Junta Directiva y podemos decir que es un abono a esa democratización, pero no es lo que nosotros esperamos. Hay mucho todavía por alcanzar en la institución y mucho por mejorar en su gobernabilidad”.

Viendo el panorama para lo que viene para AUC Nataly afirmó que “si a nosotros no nos hacen un préstamo fuerte, aproximadamente de 23.000 millones de pesos, creo que en la institución cada día que pase la situación se va a empeorar. Y lo digo porque los maestros y los trabajadores no vamos a aguantar más de lo que ya hemos aguantado, que ya es casi un semestre del año sin recibir pago”.

Y termina diciendo que el panorama no es claro “porque los bancos no quieren prestar por la corrupción que ha habido ahí. Y por lo que te comentaba, todavía hay muchos miembros que comieron allí con Ramsés (Vargas), que estuvieron involucrados en el desfalco financiero y es preciso la salida de ellos. Porque para nosotros es una afrenta que todavía sigan allí”.

EXIGEN PAGOS ANTICIPADOS DE MATRÍCULAS

La Asociación de Padres de Familia de los estudiantes de la institución ven con preocupación lo que viene pasando en la Universidad Autónoma del Caribe. “Estamos con incertidumbre, siempre lo he dicho, porque empezamos en un punto y creo que no hemos avanzado. Avanzamos cuando se fue Ramsés Vargas, pero nos quedamos estancados. Porque pensamos que la solución no es cambiar de rectores, la solución está en cambiar por completo la corrupción que está dentro de la universidad, en cabeza de la presidenta de la Sala General que es Sandra Devia y con ella los demás miembros”.

“Resulta que ahora nos están pidiendo a los padres de familia que matriculemos anticipadamente. ¿Quién nos da la garantía a nosotros de que realmente estén recibiendo clases de calidad nuestros hijos? Mi hija la semana pasada no tuvo clases durante tres días, simplemente le mandaron un trabajo de cinco minutos y debía mandarlo por internet. Nosotros no estamos pagando una educación virtual, estamos pagando por una educación presencial”, anotó Zuleima Blanco, presidenta de la Asociación de Padres de Familia de la AUC.

Seguidamente anotó que “le decimos al Ministerio de Educación que esto no es cambiando rectores, esto se arregla sacando completamente la corrupción y acabar con el cáncer que está dentro de la Universidad Autónoma del Caribe, que es toda la Sala General”.