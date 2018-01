Estafadores cobran a estudiantes por supuestos cupos en Unicórdoba

El rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres, prendió las alarmas para evitar que los padres de familia y estudiantes, que quieren acceder a un cupo en la institución, sean víctimas de los estafadores que les están cobrando dinero para ese efecto.

Indicó que el Consejo Académico estableció que el criterio para admitir a las personas que quieren cursar sus estudios superiores en Unicórdoba es el resultado obtenido en las pruebas saber 11 y que no cobra ningún dinero para la admisión de estudiantes, aparte del pin o código de inscripción y la matrícula, recaudos que no los hace ningún particular, pues para ello se estableció un convenio con varias entidades bancarias.

Torres Oviedo insistió en que no se requiere de intermediarios para el proceso de admisión, ni para ningún trámite académico en la Universidad reiteró que cualquier trámite debe hacerse en la oficina de Admisiones, Registro y Control Académico, toda vez que han recibido denuncias según las cuales personas inescrupolosas están estafando a estudiantesy padres de familias cobrándoles por supuestamente conseguirles un cupo.

Finalmente, dijo que presentarán las denuncias penales correspondientes con todas las pruebas recaudadas para que las autoridades competentes actúen y sancionen a los responsables.