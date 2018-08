Estudiante de Cartagena será beneficiado en Ser Pilo Paga

El Tribunal Superior de Cartagena falló tutela en segunda instancia a favor de Andrés Felipe Rey Pedraza, para que sea incluido en el programa Ser Pilo Paga 4 del Ministerio de Educación. Ordenó al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), que en el término de 48 horas, contadas a partir de la fecha de notificación del fallo, se incluya al joven de 20 años en la lista de beneficiarios y adopte las medidas necesarias para hacer efectivo el crédito ofrecido por el programa.

Andrés Felipe presentó las pruebas Saber 11 en agosto del año pasado cuando cursaba 11 grado en el colegio Amor a Bolívar, y sacó un puntaje de 352, siendo candidato para beneficiario del programa.

“Siete meses antes solicité que me incluyeran en el Sisbén, pero se demoraron y cuando actualizaron la página del Ministerio no aparecía pero por trámites internos. Me presenté en medicina en la Universidad del Rosario con el programa, pero no pude porque no salí beneficiado”, relató Rey Pedraza.

El joven interpuso el 25 de junio la acción de tutela ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito porque cumplió todos los requisitos y le vulneran su derecho fundamental a la educación, pero el Icetex no lo incluyó dentro de los beneficiados porque no estaba registrado en el Sisbén con corte a 30 de septiembre de 2017, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria.

“El primer semestre no estudié porque me respondieron muy tarde a la solicitud del programa. La primera tutela no tenía todos los documentos necesarios, así que me presenté en la Universidad de Cartagena y en la Universidad Nacional pero no pasé. Ahora estoy estudiando Técnica Profesional en Operación de Procesos Petroquímicos, no es lo que quiero pero mientras salía lo de la tutela tenía que hacer algo”, destacó el joven, quien se muestra satisfecho con el fallo y espera que se resuelva para aspirar a la carrera que desea.

Uno de los aspectos destacados en el fallo es que el actor solicitó en varias ocasiones, entre los meses de febrero y septiembre de 2017, la inclusión en el Sisbén a través de la encuesta pertinente que debía hacer la Alcaldía de Cartagena, pero tuvo una respuesta negativa porque no había contratación de encuestadores. Estos solo lo consiguieron en agosto y septiembre del mismo año, lo que tardó la encuesta, pero el resultado fue de 29.18 con la última actualización del 1 de noviembre de 2017.

Sobre este hecho, el programa Ser Pilo Paga destacó que aún no recibe la notificación del fallo en segunda instancia.