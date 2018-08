Estudiantes de la IE de Ternera no aguantan más calor

Desde hace cerca de cuatro meses, los estudiantes de la Institución Educativa de Ternera llegaban cada lunes a clases con la ilusión de que no sufrirían más del calor mientras estudiaban, pues la Secretaría de Educación les prometía soluciones.

Pero una y otra vez se derrumbaban esos buenos pensamientos cuando eran las 10 de la mañana y el calor aumentaba, mientras el dolor de cabeza o el sudor en sus rostros no los dejaba concentrar. En julio del año pasado los padres de familia denunciaron esta problemática, pues los salones de clases de la institución fueron diseñados para tener aire acondicionado pero pese a que hace tres años entregaron la institución, nunca los han tenido.

Por eso ayer, cansados de la falta de soluciones, salieron de sus salones y detuvieron las clases hasta que les resuelvan la problemática. (Lea aquí:Estudiantes de I. E. de Ternera se rehúsan a entrar a clases por el calor)

Desde principios de año recortaron los horarios de clases porque algunos niños se desmayaban, entonces detenían las clases cuando hacía más calor o salían al patio para que tuvieran más fresco. (Lea aquí:En la I. E. de Ternera dan clases según el clima)

“Esto no es ninguna burla, ni método para hacer desorden, es para hacernos escuchar y velar por nuestros derechos como estudiantes ya que si nos exigen, deben velar por nuestro ambiente escolar, un ambiente digno en el sentido que los salones sean adecuados”, explicó Yeidi Diana Mendoza Mercado, personera estudiantil de la institución.

En las 16 aulas y ocho oficinas de la institución funcionan algunos abanicos, pero no de manera óptima porque lo hacen a medias. Por eso, además de requerir ventilación constante, se desconcentran ante un dolor de cabeza repentino.

Pese a ser su principal preocupación, que es dar clases en condiciones inadecuadas, también tienen inconvenientes con los baños porque no cuentan con puertas, no tienen agua y uno de los laboratorio está en mal estado. Además cuando llueve, los salones se inundan.

“Secretaría de Educación siempre nos dice que va a velar por nuestros derechos, que hará tal cosa, pero nunca hace absolutamente nada, estamos cansados y todos estamos unidos que si no nos dan pronta solución seguiremos en plantón”, destacó la personera estudiantil.

Por su parte, otro estudiante aseguró que no entrarán a los salones hasta que las autoridades vayan al colegio. “Dicen muchas cosas, eso que nos dicen es mentira y nos engañan. Creen que con decir ‘este fin de semana ya’, se soluciona todo. El lunes volvemos y nos llevamos la decepción, ya no es justo”.

Los padres de familia de los estudiantes de la institución también están de acuerdo con el plantón, porque son sus hijos los que están padeciendo.

El Universal intentó comunicarse con la secretaria de Educación, Claudia Almeida Castillo, para conocer las soluciones a la problemática pero no obtuvimos respuesta.

Les darán $15 millones

La rectora de la institución educativa, Magali de la Rosa Espinosa, destacó que desde hace cinco meses, aproximadamente, tuvo que invertir los pocos recursos que le llegan para adecuaciones de la sala de informática e invirtió en 100 sillas que les faltaban a los estudiantes. “Los abanicos son de mala calidad y por eso se dañan, la infraestructura es para tener aire acondicionado en las aulas pero no los hay, entonces hay demasiado calor. Empecé a trabajar por ellos, un aula informática no funcionaba por una lluvia y las paredes estaban electrizadas”, destacó la rectora. También indicó que habló con el jefe de infraestructura de la secretaría, quien envió el martes a una persona del consorcio que ejecutó la obra y dijo que las instalaciones eléctricas están dañadas. “Él nos está colaborando con 15 millones de pesos para comprar unos aires, no alcanza, pero los compraremos hasta donde alcance y lo demás buscaremos la solución. Hoy -ayer- nos llamó el jefe financiero para decirnos que ese dinero está en la Secretaría de Hacienda y luego toca el proceso para la transferencia”.