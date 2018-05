Estudiantes del Biffi protestan contra la rectora, la señalan de autoritaria

Un caos vehicular frente al colegio Biffi en horas del medio día puso en evidencia ante la ciudadanía general la situación de inconformidad que se está viviendo entre las estudiantes de esta institución educativa privada, tradicional en Cartagena.

Las alumnas protagonizan, desde las 10 de la mañana un plantón dentro del colegio para protestar por el despido de cuatro docentes y dos coordinadores. Al medio día, varios padres empezaron a llegar masivamente al colegio, algunos a buscar a sus hijas y otros a apoyar a las que hacen parte de la protesta. La situación generó tal caos que fue necesaria la intervención de la policía y agentes de tránsito para restablecer el fluido vehicular; sin embargo al momento de esta publicación la protesta seguía a las afueras del plantel.

Pedro Salazar Santander, padre de familia de dos niñas que estudian en el Biffi, una en cuarto grado y otra en décimo, explicó que hoy mientras las estudiantes de noveno, décimo y undécimo se encontraban en un retiro espiritual en la casa parroquial se enteraron que la rectora, Alicia Ruiz Rivera, despidió a los profesores.

"Ante la noticia, las estudiantes decidieron suspender el retiro porque consideraron que lo que les estaban haciendo en la actividad era un 'lavado de cerebro' para que aceptaran a la rectora Alicia, de la cual ellas tienen varias quejas desde que esta señora llegó a ser la máxima autoridad de la institución. Cuando supieron que la rectora había botado a los docentes y a los coordinadores se trasladaron por un pasillo interno que comunica la casa parroquial con el colegio e iniciaron la protesta", explicó Salazar.

El padre de familia manifestó que esta no es la primera protesta que hacen las estudiantes en contra de la rectora, quien llegó a la institución hace dos años y desde entonces los cambios que ha hecho no han sido bien recibidos por la comunidad estudiantil, entre esos la eliminación de varias asignaturas de deporte electivas y el despido de otros maestros.

"Las estudiantes están molestas porque Alicia Ruiz no las ha querido escuchar ni a ellas ni ha nosotros los padres de familia. No se ha querido reunir con la comunidad estudiantil y los cambios realizados no se han hecho en consenso. El 20 de abril, las estudiantes hicieron el primer plantón y en los días siguientes los padres tratamos de hablar con la rectora y a cambio nos leyeron un documento en el que la comunidad religiosa Hermanas Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora, aparentemente apoya las decisiones unilaterales tomadas por la rectora", afirmó Pedro Salazar.

Para mañana 23 de mayo, las estudiantes, las egresadas y los padres de familia han acordado realizar una marcha de antorchas para hacerse escuchar por las autoridades educativas del Distrito y por la comunidad religiosa que rige a la rectora Alicia Ruiz Rivera.

El Universal llamó por teléfono al colegio Biffi, pero fue imposible la comunicación con la rectora. Una secretaria se limitó a decir que no tenía información.