Estudiantes del Inem se "toman" la Transversal 54 en protesta por falta de luz

Los estudiantes del colegio Inem se niegan a dar clases con calor y con los baños desaseados. Por estas dos razones desde ayer planearon la toma de la Transversal 54 que comenzaron a hacer desde las 7:00 de la mañana de este miércoles.

"Nuestro objetivo es hacernos sentir porque parece que la Secretaría de Educación Distrital se olvidó de nosotros", expresó Carlos Quintana, uno de los alumnos que participa en el plantón.

Estudiantes, profesores y padres de familia se quejan de que desde antes de entrar a la semana de receso escolar ya estaban sin luz. "No es posible que las autoridades distritales tuvieron ocho días para hacer los arreglos pertinentes y en vez de eso, se hicieron las desentendidas. Con esto dan a entender que la educación no les importa, que no tienen consideración por los estudiantes", expresó Javier Bedoya, un padre de familia.

Los participantes en la protesta están exigiendo la presencia del alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira. Quieren que se haga un compromiso "serio" con fechas establecidas para solucionar el problema.

El otro motivo por lo que la comunidad estudiantil del Inem suspendió las clases hoy y se tomó la vía pública es la falta de aseo en la sede, pero esecialmente en los baños.

"A las aseadoras les pagan cuando quieren, ahora mismo les están adeudando el salario de septiembre, por tanto no se les puede exigir nada; ellas hacen el aseo, a veces, porque quieren, es una colaboración que están prestando. El Distrito tiene que mostrar seriedad en todos estos temas que afectan la calidad educativa de la que tanto se habla desde el Gobierno Nacional", manifestó Bedoya.

La "toma" de la Transversal 54 ocasionó un trancón vehicular de grandes proporciones por lo que fue necesario la presencia de agentes del Tránsito Distrital para normalizar la situación.

RESPONDE ELECTRICARIBE

Por su parte, Electricaribe informó que no es responsable de la falta de energía en el colegio Inem.

La compañía explicó que una falla interna mantiene sin fluido eléctrico a la institución educativa.

Ayleen Álvarez, gerente de Electricaribe, explicó que al revisar la sede se estableció que tienen un cable de potencia afectado.

"Por ser un daño interno y ajeno a Electricaribe estamos en comunicación con la Secretaria de Educación para resolver el problema en el menor tiempo posible, ya que el reemplazo del cable de potencia es un trabajo que requiere de varios días para su arreglo", dijo Ayleen Álvarez.