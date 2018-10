Estudiantes, profesores y rectores de universidades marcharon en Barranquilla

Estudiantes, profesores, rectores y algunos padres de familia se unieron este miércoles en Barranquilla para marchar desde la Universidad del Atlántico, sede norte, hasta la Catedral Metropolitana María Reina, exigir del Gobierno actual mejores y mayores recursos para la educación en Colombia.

Medardo Drago, director de la Asociación de Educadores el Atlántico y de la CUC, sostuvo que la marcha fue todo un éxito. “Porque pese a la inclemencia del sol, los que hicimos parte de esta marcha hemos llegado hasta la Catedral para exigirle al Gobierno del presidente Duque un mejor trato en el presupuesto para la educación. El éxito no fue solo en el Atlántico, fue en todo el país”.

“Creemos que este es un campanazo y un mensaje para el Gobierno para que sepa que las políticas públicas no de pueden desarrollar desde un escritorio, sino que hay que tener en cuenta a la ciudadanía”, agregó Drago.

Sobre la participación de profesores, estudiantes y rectores tanto del sector público como del privado manifestó que “la educación es una sola. El país se mide no por la educación privada o la educación pública, se mide por la educación en su contexto. En este sentido en la medida en que la universidad pública es fuerte la privada lo debe ser. En ese sentido ambos contribuyen al proceso, pero no como ocurre ahora, que prácticamente la educación pública es la cenicienta, eso es lo que no queremos y no aceptamos”.

Entre los puntos que se exigieron en esta convocatoria nacional está el aumento del presupuesto para la educación en 1.3 billones de pesos de manera inmediata “y que a partir de ahí mirar cómo se resuelve del problema de la financiación, que son recursos que se han dejado de girar; se ha aumentado la población estudiantil y se sigue manejando con un presupuesto de 1982”.

“Lo que queremos es que se maneje con el presupuesto adecuado del país, que el Gobierno mire lo que se está haciendo, necesita prepuesto y hay que inyectarlo a las universidades públicas para que se manejen de manera adecuada”, terminó diciendo.

En las intervenciones que se hicieron los profesores afiliados a la Asociación Colombiana de Educadores en la Plaza de La Paz, se acordó una reunión este jueves en la Universidad del Atlántico, para adelantar estrategias y se definirá si en definitiva se va a un paro indefinido de educadores a nivel nacional.