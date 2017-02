Estudiantes venezolanos cuestan al Distrito seis mil millones de pesos

El colombiano Luis Alfonso Díaz Romero se fue a Venezuela con su esposa en busca de mejores oportunidades; 17 años después regresó a Cartagena con el mismo objetivo y con su hija de 6 años quien no tenía documentos colombianos.

“Nos tocó regresarnos por la situación económica y política que se vive en Venezuela. Estaba consciente de a dónde venía y lo que me tocaba pasar pero me preocupaba la situación de mi hija que nació allá. Afortunadamente me guiaron para nacionalizarla y la recibieron en el nuevo megacolegio del barrio Bicentenario”, explicó Luis quien está desempleado y colabora como portero en la institución a la que asiste su hija con la esperanza de ser contratado.

Historias como la de la familia de Luis se repiten en todos los barrios de Cartagena: padres de familia provenientes de Venezuela, quienes están dispuestos a trabajar en cualquier oficio y con hijos en edad escolar que no tienen certificados de grados cursados ni documentos de identidad.

De acuerdo con la Secretaría de Educación son más de 2 mil menores venezolanos matriculados en los colegios públicos, que ya legalizaron su situación en Migración Colombia y hay otros 2 mil que están sin papeles y que se han aceptado en las instituciones con el compromiso de obtener los documentos en los próximos meses.

“Inconvenientes presupuestales”

Aunque estos nuevos estudiantes no afectan la cobertura educativa de los niños cartageneros, sí representan un gasto público significativo pues se requieren de unos $6 mil millones anuales para brindarles formación escolar, según los datos de la Administración Distrital.

Juan Carlos Urango, director de Cobertura Educativa del Distrito indicó que “matricular a estos niños venezolanos genera inconvenientes presupuestales porque se requieren más aulas, más sillas, contratar cupos en colegios privados y pagar más transporte escolar”.

“Pero es algo que debemos hacer pues tenemos la obligación de garantizarles el derecho a la educación y el compromiso social y humano de brindarles la oportunidad de que se formen y construyan su futuro; es lo menos que puede esperarse de un gobierno que tiene como lema Primero la gente”.

La institución educativa Bayunca es la que tiene más estudiantes venezolanos. La información oficial indica que este año la población estudiantil pasó de 2200 a 3 mil y la gran mayoría de los nuevos alumnos provienen de Venezuela.

Esta comunidad está a punto de colapsar en términos del servicio educativo, por lo que la Alcaldía tuvo que arrendar inmuebles para adaptarlos como aulas ya que ese es el único plantel en el corregimiento. Además, contrataron transporte escolar para trasladar a unos 650 niños de las veredas y caseríos hasta el colegio.

Pontezuela y demás poblaciones de la Zona Norte también presentan altos índices de estudiantes venezolanos.

Los casos complejos

La Secretaría de Educación explicó que atiende dos tipos de estudiantes venezolanos: quienes son hijos de colombianos que solo deben adelantar su proceso de nacionalización y aquellos cuyos padres también son oriundos de Venezuela, que es la situación más compleja porque, por lo general, ningún miembro de la familia cuenta con documentos que acrediten su identidad.

“Corremos el riesgo de que haya falsificación de los documentos, como ya ha pasado en algunos corregimientos, por eso les decimos a los padres de familia que los esperamos, que tenemos los cupos dispuestos pero que no vayan a hacer nada delictuoso porque eso les va a cerrar las puertas”, dijo Urango.

“Deberían ser refugiados”

Durante una reunión en Pereira, el personero de Cartagena William Matson Ospino, propuso que el Gobierno Nacional estudie la posibilidad de darles tratamiento de refugiados a los venezolanos que vienen llegando al país en busca de nuevas oportunidades.

Matson llamó la atención ante la posibilidad de que los menores venezolanos que se radican en el país terminen en redes de prostitución, por su situación de vulnerabilidad.

La figura del refugio, que propone el personero distrital, les permitiría a los venezolanos, que se encuentran en una situación irregular en Colombia, acceder a muchos beneficios.



Regulación

Las directrices para matricular a los menores provenientes de Venezuela están consagradas en la Circular 004 del 25 de enero de 2017, expedida por la Secretaría de Educación y dirigida a los rectores y coordinadores del Distrito. En esta se indica que la regularización de los emigrantes en el país no debe frenar el proceso de matrícula de los estudiantes. Esta decisión está amparada en circulares emitidas por el Mineducación y Migración Colombia.

“Se va a salir de las manos”

El secretario de Educación, Germán Sierra Anaya resaltó que la situación de los estudiantes venezolanos en las escuelas públicas de Cartagena es un reflejo de la magnitud de los desplazamientos masivos de habitantes de Venezuela hacia las ciudades colombianas.

“Insisto en que si el Gobierno Nacional o las administraciones locales no le ponen cuidado al tema de los conciudadanos venezolanos que llegan a diario al país, esta situación se saldrá de las manos de todo el mundo”, dijo Sierra.

El secretario finalizó diciendo que “reiteramos que atendemos a todos los niños provenientes de Venezuela, independientemente de los trámites burocráticos. No vamos a dejar que ningún niño, indistintamente de su nacionalidad, se quede por fuera del sistema educativo porque eso atentaría contra los derechos humanos universales y los de nuestra Constitución Política”.