Hay que recuperar la credibilidad del Sena: Duque

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, le pidió al nuevo director del Sena, Carlos Mario Estrada, trabajar para recuperar la credibilidad de esta institución.

“El Sena ha vivido afectación en su reputación por manejos políticos y su deber es que el Sena recupere la credibilidad y el afecto del pueblo colombiano, que innove en sus programas académicos y que nos permita evolucionar hacia lo que quiere este Gobierno”, dijo el presidente durante el acto de posesión.

Duque añadió que el nuevo director del Sena debe encargarse de hacer cumplir su promesa de que quienes se gradúan de bachiller lo hagan con un título técnico de manera simultánea.

Por su parte, Carlos Mario Estrada sostuvo que está dispuesto a colaborar con las autoridades en las investigaciones de supuesta corrupción que se adelantan al interior de la entidad.

“Estoy presto a colaborar, a entregar toda la información, no solamente porque la ley me lo exige sino por convicción. Estoy dispuesto a colaborar con todos los entes de control, con todas las instancias jurídicas para que ellos sean los que aclaren y definan si al interior del Sena hubo o no corrupción”, dijo Estrada.

En el acto, el presidente de la República también posesionó a Rafael Villamarín, director de la Imprenta Nacional; Pablo Elías González, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP); Roberto Mario Esmeralda, viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio del Ministerio de Ambiente; Yolanda González, directora del Ideam; Ricardo Lozano, presidente de Economía Solidaria; y Silvia Reyes, presidenta de la Previsora.