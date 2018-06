Hoy entregarán informe sobre predio para la IE San Felipe Neri

Hoy, la Secretaría de Infraestructura le entregará a la Secretaría de Educación un informe detallado sobre el predio donde se construirá la nueva Institución Educativa San Felipe Neri, en Olaya Herrera. El predio no es del Distrito, sino que lo obtendrán con recursos que desembolsará el Ministerio de Hacienda.

Según la secretaria de Infraestructura, Clara Calderón, continuarán con los diseños establecidos en la licitación que se hizo en el 2016.

El martes, el consejo directivo de la institución educativa, la Junta de Acción Comunal del barrio e integrantes del Sindicato Único de Educadores y Trabajadores de la Educación de Bolívar (Sudeb) se reunieron con la secretaria de Educación, Claudia Almeida, para que conociera toda la problemática.

“Se le hicieron algunas aclaraciones para no repetir lo que ya hemos discutido. La solución que ellos plantean es la legalización de un predio donde fueron hechos los diseños, pero allí no cabe. En caso de que lo legalicen ahí será otro problema, primero porque la comunidad no quiere y segundo porque la comunidad educativa no cabe”, explicó el rector de la institución educativa, Remberto Navas.

Según el rector, el área del predio que pretenden legalizar es de 4.700 metros cuadrados, cerca de media hectárea, siendo que la infraestructura actual es de dos hectáreas para 1.700 estudiantes en tres jornadas.

Tras la presentación del informe por parte de Infraestructura, mañana en la mañana se reunirán nuevamente para tomar acciones que aceleren la ejecución de las obras.

Por su parte, el presidente del Sudeb solicitó al Distrito un plan de contingencia inmediata para la institución luego de la inundación de la semana pasada. Piden limpieza y fumigado general para evitar enfermedades o infecciones a los estudiantes. (Lea aquí:Falta licencia de construcción para obras en el San Felipe Neri)

“Esperaremos hasta el viernes para conocer cuál es el plan de contingencia inmediato, que no sea similar al del Fernández Baena, que se anunció y no se materializado”, indicó Medardo Hernández, presidente del Sudeb.