Hoy vence plazo para que víctimas de Córdoba y Sucre accedan a educación gratis

Hasta este 15 de junio hay plazo para que las víctimas de los departamentos de Córdoba y de Sucre se inscriban, a través de las páginas del Icetex, a los programas especiales que les permitirán acceder a los recursos para la educación superior gratuita.

Se trata del Fondo de Reparación para el Acceso, Permanencia y Graduación en Educación Superior para Víctimas del Conflicto Armado en Colombia, con el cual se busca garantizar la educación sin costo a sobrevivientes del conflicto armado en esta región del país.

De acuerdo con lo señalado por los directivos del proyecto, el objetivo del fondo es otorgar créditos condonables al 100 % para educación en modalidad de pregrado, técnico, tecnólogo y universitario, a víctimas de los 32 departamentos del país. Hasta la fecha más de 3.700 personas víctimas del conflicto han sido beneficiadas y se ha invertido un monto superior a 110 mil millones de pesos.

Se estableció que el fondo cubre hasta 11 salarios mínimos mensuales vigentes como concepto de valor de matrícula en la institución educativa, además brinda recursos para sostenimiento y recursos de permanencia del estudiante.

Algunos de los requisitos de los interesados para poder acceder a estos beneficios es estar registrado como víctima del conflicto armado, ser admitido en una institución de educación superior o estar cursando semestres en ella, no tener título universitario, ni ayuda de carácter educativo de otras entidades del Estado.

Camila Andrea Gómez Gómez Peña, estudiante de Administración en Finanzas de la Universidad de Córdoba, indicó “Al principio no tenía demasiadas expectativas porque no sabía muy de lo que se trataba, pero ahora que ya soy beneficiaria agradezco mucho porque me ha quitado un peso de encima, en el sentido económico porque pagar mi semestre y además tengo un apoyo de sostenimiento”, indicó.