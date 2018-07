Infraestructura y PAE, los mismos problemas en el regreso a clases

El cielo oscuro, los padres ultimando detalles para que sus hijos regresaran a clases, y los niños, niñas y adolescentes arreglándose para llegar al colegio. Algunos quizá pensaban en los exámenes y trabajos que tenían pendientes, pero otros esperaban que por lo menos una de las tantas problemáticas con las que iniciaron el año, estuviera resuelta. Pese a que el presupuesto para obras en colegios y la implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) está, no se ejecutan.

El PAE debió implementarse desde el día uno del calendario académico, es decir el 29 de enero, pero por distintas razones de contratación al interior del Distrito, no se dio. En la I.E. Olga González Arraut, 447 de los 890 estudiantes se benefician de este programa. “Una semana antes de salir de vacaciones llegó un funcionario del Distrito a decir que cuando iniciaran clases tendrían el alimento, pero hoy -ayer- regresamos y nada. Tenemos población vulnerable, muchos de ellos estaban pendientes al refrigerio industrializado porque no desayunaron o lo toman como merienda y, con el almuerzo, hay niños que complementan la comida porque si almuerzan no cenan, si cenan no almuerzan”, dijo una funcionaria de la institución.

Sin embargo, la semana pasada la alcaldesa (e) Yolanda Wong Baldiris aseguró que ayer se definirían las fechas para la implementación del PAE. Recordemos que el Distrito hizo un convenio interadministrativo entre el Plan Mundial de Alimentos, la Agencia Logística de la Armada Nacional y la Bolsa Mercantil; pero esto fue cuestionado por el concejal Óscar Marín, quien indicó que la Armada no es el operador idóneo para el PAE; incluso por el Sindicato Único de Educadores y Trabajadores de la Educación de Bolívar (Sudeb). La junta directiva de este último se reunió ayer con la secretaria de Educación, Claudia Almeida, por las distintas problemáticas de las 105 instituciones educativas.

“Debo decir con mucha preocupación que la reunión fue casi que inocua. Son reuniones que se dan y que valoramos, pero que no encontramos soluciones a las peticiones de la triste realidad de las instituciones educativas de la ciudad. Por ejemplo, con el PAE no se ha definido nada, hoy (ayer) se reiniciaron las clases en el segundo semestre y no hay PAE. Los más de 89 mil niños seguirán sin su ración alimentaria, la deserción escolar seguirá”, destacó Medardo Hernández, presidente del Sudeb.

Respecto a la solución del Distrito para el PAE, el educador solo se refirió a lo que han dicho algunas personas, que la Armada no es la entidad con mayor experiencia para desarrollar el programa e insiste en que investiguen el proceso de contratación.

La infraestructura

Según una investigación de Cedetrabajo, el 80 % de las 105 instituciones educativas que tiene el Distrito, con sus 88 sedes, tiene deteriorada la planta física. Las I.E. Fernández Baena, José Manuel Rodríguez Torices (Inem), María Reina, José de la Vega, San Felipe Neri, y Fe y Alegría, entre otras, son algunas priorizadas por la Secretaría de Educación para las obras de reparación. (Lea aquí: El 80 % de los colegios distritales están en mal estado)

La semana pasada, el Juzgado Quinto falló a favor una tutela que ordena reubicar a toda la comunidad educativa del Fernández Baena, para garantizarles la vida e integridad física, aunque esto deberá cumplirlo el Distrito en 15 días, aún no hay respuesta al respecto. “Todavía no dicen nada de la reubicación y del San Felipe Neri esperemos que se resuelva algo”, recalcó el presidente del Sudeb.

Para esta institución ya adjudicaron el contrato para la reparación de los bloques 1 y 2, más el área administrativa, por $361.626.384.

En junio, la secretaria de Educación aseguró que destinarían, de recursos propios del Distrito, $509 millones para mitigar la situación financiera de tres colegios: María Reina, Fe y Alegría El Progreso, y San Francisco de Asís.

La Institución Educativa Omaira Sánchez Garzón, según el informe, requiere de una intervención en el 70 % de la infraestructura; mientras que la I.E. Foco Rojo alcanza el 67 % de mal estado en su infraestructura.

La Secretaría de Educación continúa priorizando instituciones y recursos para su inversión, mientras los estudiantes deben estudiar en riesgo constante de que alguna pared se caiga a pedazos.

Las aseadoras

Al iniciar el año escolar, hubo líos por la contratación de las aseadoras en las instituciones educativas. El contrato de aseo, por $8.424 millones, incluye la atención a 163 sedes de colegios públicos con 560 servicios de aseo, que son cubiertos en turnos por al menos dos aseadores; además de 98 sedes administrativas con 152 servicios.

Los rectores de las instituciones se quejaron por la disminución del personal, pues se afectaba en la limpieza. En Nuestra Señora del Carmen, con 64 salones, pasó de tener 14 a 8 aseadores; Soledad Acosta de Samper, con 31 salones, pasó de tener 8 a 3 aseadores y John F. Kennedy que tiene 30 salones, pasó de 6 a 3 aseadores. Continúan las quejas por esta situación.