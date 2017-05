Las tres carreras que Bill Gates recomienda para cambiar el mundo

Bill Gates, el hombre más rico del mundo y creador de Microsoft, acumula una fortuna de más de 58 mil millones de dólares.

A pesar de no haber terminado sus estudios en Harvard, pues se retiró para crear la millonaria compañía, Gates se tomó el trabajo de recomendar a los jóvenes del futuro, tres carreras que según él, serán las que cambien el mundo.

Con dos mensajes publicados en su cuenta de Twitter, el multimillonario recomendó inclinarse por inteligencia artificial, energía o alguna de las biociencias.

Sobre la inteligencia artificial, afirmó: "Hay que aprovechar todas las formas que hagan más productiva y creativa la vida de las personas".

Seguidamente, se refirió a la energía expresando que "hacerla limpia, asequible y confiable será esencial para combatir la pobreza y el cambio climático”.

Y finalmente, sobre la biociencia dijo ser necesaria "para ayudar a la gente a tener vidas más largas y saludables".

Para finalizar su lista de recomendaciones, el magnate les recomendó el libro ´The Better Angels of Our Nature´, diciendo que si pudiera darles a cada uno un regalo de graduación seria ese texto.

If I were starting out as a college grad and looking for a chance to make an impact, I would consider these fields: https://t.co/WistZ47019 pic.twitter.com/UfDIXIzl3K

— Bill Gates (@BillGates) 19 de mayo de 2017