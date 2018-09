Operarios de aseo de los colegios protestan por incumplimiento de contratos

Los operarios manifestaron que si no se resuelve la situación del pago continuarán con las protestas. // Luis Aparicio

Los operarios de aseo de las instituciones educativas oficiales del Distrito volvieron a las calles a protestar por la falta de garantías en su contratación.

Llevan dos meses sin recibir un salario, y además, Mayordomía, la empresa encargada de los contratos, no les han dado los insumos por lo que han tenido que recurrir a hacer colectas entre los profesores para poder comprar jabón, detergente, escobas y lo que necesiten para cumplir con su labor.

Hoy, cerca de 200 operarios decidieron protestar a las afueras de la Institución Educativa Manuel Rodríguez Torices, Inem, para expresar su inconformismo ante la situación.

“La decisión de las operarias de aseo no responde a ninguna directriz de rectoría, ni de docentes, hay una situación de no pago del mes de agosto,ni de la seguridad social y no tienen los insumos. En el día de ayer estuvo un representante de la empresa y manifestó que el pago está para el 25 de septiembre y que a principios de octubre comenzarían a pagar y a darles los insumos”, dijo Arides Sandoval, rector del Inem.

La contratación

Los contratos de aseo y vigilancia de los colegios oficiales fueron polémicos no solo por la demora que dejó sin estos servicios a las instituciones, si no también por los ‘ahorros’ que hizo el Distrito que significaron recorte de personal.

El contrato de aseo celebrado en 2017 con Centro Aseo fue de $8.424 millones, mientras que el de este año fue adjudicado a Mayordomía con un presupuesto de $4.453 millones con el que se contrataron 560 operarios de aseo.

Los operarios manifestaron que si no se resuelve la situación del pago continuarán con las protestas, ya que el contrato vence en octubre y temen que no les paguen.