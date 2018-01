Padres de familia se quejan por retención de documentos para matrículas

La Personería Distrital reportó que ha recibido decenas de quejas de padres de familia que aseguran no haber podido adelantar el trámite de matrícula de sus hijos porque las instituciones educativas les retienen los certificados necesarios para esto, debido a deudas por concepto de mensualidades vencidas y demás rubros escolares.

William Matson, personero distrital, indicó a El Universal que convocó a una reunión con representantes de la oficina de Cobertura de la Secretaría de Educación y de las Unidades Administrativas Locales de Educación (Unaldes) para abordar la problemática que podría complicar el trámite de matrículas.

Jairo Benito Revollo, personero delegado en Comunidad, Mujer y Familia, explicó que en el país hay jurisprudencia respecto a estos casos y que el actuar de los rectores y propietarios de los planteles denunciados, en su mayoría privados, va en contravía de esta.

“La Corte Constitucional establece que en caso de deudas de los padres de familia las partes deben llegar a un acuerdo sobre el pago, que deberá elaborarse teniendo en cuenta las condiciones económicas actuales del deudor y mediante la modalidad de pago por instalamentos flexibles, de manera que no se afecte su mínimo vital ni el de su familia”, explicó el personero delegado.

El secretario de Educación, Jaime Hernández Amín, recordó a los padres de familia que la educación pública es gratuita por lo que no es necesario asumir deudas que no se pueden pagar y que los administradores y propietarios de colegios no pueden obstruir la matrícula de los menores.

Destacó que los casos están a cargo de la oficina de Inspección y Vigilancia, y de las Unaldes.