Por diferencias con el Alcalde, renuncia Secretario de Educación Distrital

Germán Sierra Anaya renunció este lunes a su cargo como Secretario de Educación Distrital. El docente y ex rector de la Universidad de Cartagena expresó que el motivo por el que se aparta del cargo obedece a un desacuerdo con la Administración Distrital para solucionar el tema del servicio de aseo en las instituciones educativas.

Después de un año y cuatro meses en la dependencia, Sierra Anaya prefiere dar un paso al costado y dejar ver los inconvenientes que se han presentado al interior de los colegios con el servicio de aseo y vigilancia, toda vez que aún se trabaja en la licitación para la contratación de este personal.

“Últimamente se presentó una situación con el aseo en los establecimientos educativos oficiales, salieron unas soluciones y esas soluciones no eran satisfactorias para dignificar la vida de la comunidad académica en los colegios, entonces como no encontré ninguna respuesta que solucionara de manera integral el problema a pesar de haberlo informado y comunicado por escrito, decidí con toda la tranquilidad que me caracteriza retirarme de la Secretaria de Educación”, indicó Sierra.

El alcalde Manolo Duque no tardó en reaccionar frente a la renuncia de otro de los funcionarios de su gabinete y a través de un comunicado explicó que acepta la renuncia del docente con tal de “no sacrificar el calendario escolar”.

“Aceptamos la renuncia del Secretario de Educación de forma inmediata, le agradecemos su trabajo al frente de la Secretaría, pero la verdad no podíamos con la improvisación y falta de planeación que se quería dar en esta dependencia, ya que lo que se quería era adelantar las vacaciones para el 10 de mayo”, expuso el alcalde Duque.

El mandatario dijo que por ahora lo que se hizo fue reducir en algunas instituciones educativas el número de aseadoras, pero esto será mientras sale la licitación. “No podíamos pretender adelantar las vacaciones afectando el calendario escolar”.

“Es un irresponsable”: SUDEB

Medardo Hernández, presidente del Sudeb, calificó la renuncia de Sierra Anaya como irresponsable ante la crisis educativa en el Distrito.

“Muy preocupante la renuncia del doctor Germán Sierra Anaya porque abandona el barco cuando lo ve naufragar, cuando un buen marinero, un buen grumete, un buen capitán, demuestra que el material de él como de los barcos es fuerte en plena tempestad y no en la calma. Nos parece irresponsable la renuncia de Sierra Anaya cuando debería encarar la grave problemática que vive la educación pública en el Distrito y que el conocía antes de posesionarse. El doctor Sierra fue el coordinador de empalme entra la nefasta admnistracioón de Dionisio Veléz y la no menos nefasta de Manolo Duque”, sostuvo.

Hernández le propone a Germán Sierra continuar en el cargo con el objetivo de superar dicha crisis y hacerle frente a otros problemas como la infraestructura de los colegios y el óptimo servicio del Plan de Alimentación Escolar, PAE.

“El tema de la falta de aseadoras y personal para cumplir con la limpieza mínima que se requiera para trabajar en las instituciones públicas del Distrito es apenas un pequeño ápice de la problemática de la educación en Cartagena (…) lo mejor que puede hacer Germán es acompañar a su jefe para que se resuelva la crisis educativa del Distrito”.

Remplazo

El alcalde Duque señaló que la asesora en Educación Superior de la Secretaría de Educación, Lesbia Beleño, estará al frente de la Secretaría de Educación mientras se nombra al titular de la dependencia.

Manifestó que en el mes de julio espera que todo el proceso esté normalizado.

A través de su cuenta de twitter, Sierra Anaya trinó: