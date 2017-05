Por falta de sillas implementan pico y placa en este colegio

Los estudiantes de la Institución Educativa Ana María Vélez de Trujillo, manifiestan que la implementación del “pico y placa” para poder estudiar completa ya cinco meses. La falta de sillas para los más de 700 alumnos, obligó a las directivas de este plantel a aplicar la medida luego de formalizarse en 2016 la Jornada Única Escolar, en la mayoría de los establecimientos educativos oficiales.

Manuel Pérez, padre de familia, denunció que con el pico y placa la educación que reciben sus hijos es deficiente, toda vez que no se imparten las seis horas de estudio sino tres.

“En el colegio no le están dando a mis hijos las clases suficientes. De un 100 por ciento, ellos reciben un 35 por ciento de clases por esta medida que divide a los estudiantes. Me preocupa la situación de uno de mis hijos que se gradua este año y me expone que no ha sido buena la preparación que reciben para las pruebas Icfes, precisamente por este problema de sillas”, indica.

La implementación del pico y placa en la institución rige en dos horarios: Los alumnos de sexto, séptimo y octavo acuden de 6:30 de la mañana a 9:30 de la mañana y luego, los jóvenes que cursan los grados noveno, décimo y undécimo reciben sus clases de 9:30 de la mañana a 12:45 de la tarde.

“La verdad es que recibimos las clases a medias y esta situación ya la hemos puesto en conocimiento de la Secretaría de Educación pero hasta ahora son sólo promesas, porque desde el año anterior nos mantienen con la promesa de que las sillas llegarán en 15 días y se ha pasado el tiempo. Es más, muchas de las sillas con las que contamos ahora están en malas condiciones”, cuenta Gustavo Araque, representante estudiantil.

Rita Rosa Romero, rectora de esta institución, explicó que desde 2016 han gestionado la adquisición de sillas ante la Secretaría de Educación Distrital pero el proceso es muy “demorado”.

“En 2016 la institución educativa fue escogida para implementar la estrategia de Jornada Única Escolar, yo pasé mi proyección a 2017 con todos mis estudiantes para una sola jornada. Eso trajo como consecuencia que se presentara esta necesidad de sillas, y desde el año pasado vengo informando a la Secretaría de Educación que requiero de 600 sillas para poder tener a todos los niños sentados en una sola jornada, después de varios oficios, me dijeron que en enero iba a estar todo solucionado y nada, el proceso sigue muy demorado”, sostuvo.

Los padres de familia anuncian protestas, si la medida continua al interior de la institución educativa.

“Proceso para adquirir mobiliario será adjudicado el 17 de mayo"

A través de un comunicado, la Secretaría de Educación de Cartagena anunció que ya se encuentran en proceso de evaluación las cinco propuestas recibidas por el Distrito dentro del proceso para la adquisición de 9.600 sillas, 105 mesas trapezoidales, 630 sillas para mesa trapezoidal, 60 tableros acrílicos y 112 escritorios con silla para docentes por un valor de $1.499.839.345.

Juan Carlos Urango, director de Cobertura de la Secretaría de Educación Distrital, indicó que son 62 las instituciones educativas a las que van destinados estos muebles, y que la fecha prevista para la adjudicación es el 17 de mayo próximo.

Proponentes

1.- Unión Temporal Escolar Cartagena Mayor 2017

2.- Unión Temporal Cartagena CCL 2017

3.- Edgar Ariza Virviescas

4.- Union Temporal Mobiliario Cartagena 2017

5.- Unión Temporal Mobiliario Escolar Cartagena 2017