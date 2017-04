Por no tener el uniforme, niegan entrada al colegio a niño de 4 años

"Mami cuándo me vas a mandar al colegio, yo no me quiero quedar bruto", son las inocentes palabras de un niño de 4 años, residente en el sector La Magdalena de Olaya Herrera, que ya cumple dos semanas sin ir al colegio porque, según su madre, las directivas de la Institución Educativa Madre Gabriela de San Martín, donde se forma, no lo dejan entrar porque no tiene el uniforme.

Joenis Zambrano Berrío, madre del pequeño, relató que ya les explicó a la directivas del plantel educativo las razones por las que el menor no va uniformado, sin embargo se niegan a aceptarlo.

"Yo le compré un suéter blanco, un pantalón negro y una camisa, pero no es lo que ellos piden, y la profesora le dejó dicho al portero que cuando llegara mi hijo no lo dejaran pasar hasta que no llevara el uniforme que era debido y completo. Le dije que en estos momentos no tenía plata, porque mi marido es vendedor ambulante y a veces no le iba bien. Me respondió que esa era una orden, entonces le dije que ni ella ni yo eramos las que nos íbamos a atrasar sino el niño", sostuvo.

Asegura que en la misma situación están 4 menores más, que han perdido clases por cuenta de esta excusa, a la que considera "una clara violación al derecho a la educación" de los niños.

Berrío, contó que paradójicamente su niña que cursa primero de Primaria se le dañaron los zapatos del colegio. Sin embargo, la profesora le recalcó que "lo importante era que la niña estudiara, que la llevara en chancletas".

Finalmente, pidió a las autoridades que intervengan en el caso para que no se le siga vulnerando a su hijo el derecho a la educación.

¿Que dice Secretaría de Educación?

La Secretaría de Educación Distrital se mostró asombrada con el caso e indicó que investigarán lo sucedido para tomar las acciones a las que haya lugar.

"Hay que garantizarles a los niños su derecho a la educación, el uniforme es algo subsanable. Hablaremos con el coordinador (a) del clegio a ver qué es lo que sucede", precisó un vocero de la entidad.

El colegio

Eluniversal.com.co intentó establecer comunicación con las directivas de la institución educativa para conocer su versión de los hechos, pero no fue posible.