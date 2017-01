Preocupación entre padres de familia por asignación de cupos escolares

En cinco días los estudiantes de colegios oficiales del Distrito comienzan el año lectivo 2017. Sin embargo, la mayoría de padres de familia no han realizado la matrícula de sus hijos y otros padecen un "calvario" tras la búsqueda de cupos en algunas instituciones educativas. (Lea aquí: Se reinician matrículas en colegios públicos)

Para Vannesa de Ávila ha sido difícil obtener un cupo en el colegio Las Gaviotas (Antiguo Fe y Alegría) para su hijo de 9 años. La mujer sostiene que cuando se dirige al plantel educativo, las personas encargadas de matricular no entregan una respuesta clara frente a la disponibilidad de cupos disponibles.

“Desde hace dos años estoy haciendo trámites para poder pasar a mi hijo del colegio Seminario al colegio Las Gaviotas, pero cuando llego a esta institución no hay una información eficaz para nosotros los padres. Es decir, no te dicen que debes cumplir con ciertos requisitos o no te dan la opción de dejar tus datos, siempre hay una negativa”, asegura de Ávila.

Otros padres de familia denuncian que en la institución existe “falta de gestión” por parte de las directivas pues “solo los someten a demoras” sin ningún resultado satisfactorio.

“Estoy ahora mismo en el proceso para conseguir un cupo para mi sobrino en el colegio de Las Gaviotas. Hace dos años lo intenté y nada, fue imposible. En el 2016 lo intenté nuevamente y no logré el cupo. Las personas que lo direccionan a uno en la Institución no dan respuesta, nos dicen que sí hay cupos, que no hay cupos, pero la falta de coordinación y gestión es constante”, aseguró Cristian Mendoza, padre de familia.

“Desde el año pasado estoy haciendo el proceso para que mi hija pueda obtener el cupo para bachillerato y nada, no he podido. El martes (ayer) fui al colegio y no me querían atender y después me dijeron que como los estudiantes antiguos no se han matriculado, debía esperar a que me llamaran pero nunca me dan razón de nada. A mí me sirve que mi hija pueda quedarse en este colegio por la ubicación ya que vivo en Las Delicias y el colegio me queda cerca, además es muy bueno académicamente”, contó otra madre de familia que prefirió omitir su nombre.

Secretaría de Educación se pronuncia

Con referencia a la queja de los padres de familia, el director de Cobertura Educativa de la Secretaría de Educación Distrital, Juan Carlos Urango, explicó que la situación presentada en esta institución ocurre ante la demanda de estudiantes que aspiran por un cupo.

“Por directrices del Ministerio de Educación Nacional debemos garantizar la continuidad de los estudiantes antiguos. Nosotros normalmente solicitamos a la Institución Educativa que se priorice la continuidad de todos los estudiantes antiguos. Sin embargo, somos conscientes que este colegio tiene mucha demanda, por esto, le solicitamos al rector que amplíe la oferta educativa a su máxima capacidad de tal manera que aquellos estudiantes nuevos puedan obtener un cupo”.

Urango manifestó que el próximo viernes revisaran el informe oficial sobre el número de estudiantes que han sido matriculados en las diferentes instituciones educativas con el fin de poder facilitar nuevos cupos a los estudiantes que así lo requieran. “Para otorgar cupos nuevos, debemos revisar que los antiguos estén matriculados, el próximo lunes ya podemos tener certeza sí hay cupos disponibles para más estudiantes".