Profesores y estudiantes de Uniautónoma se declaran en paro indefinido

Todo parece indicar que la crisis en la Universidad Autónoma del Caribe tocó fondo. Este miércoles estudiantes de todos las facultades y profesores de varias de ellas han entrado en paro indefinido hasta tanto no se encuentre una solución a los problemas que vienen aquejando la institución educativa de Barranquilla.

Desde hace días algunos profesores tomaron la decisión de renunciar porque no se les están cancelando sueldos desde el mes de noviembre y a otros desde mucho tiempo atrás. Incluso, el mismo rector, Ramsés Vargas, ha manifestado que no recibe sueldo desde el mes de agosto de 2017.

El martes por la noche los profesores de las facultades de ciencias sociales y de humanidades tomaron la decisión de irse a paro indefinido, a ellos se sumaron los de otras, que este miércoles decidieron no ir a impartir clases y algunos de ellos llegaron hasta allí para unirse a la protesta que han iniciado desde hace varios días los estudiantes de algunas facultades, pero en este día se han hecho presente al interior y en las afueras de la institución para exigir un mejor trato y hasta el relevo del cargo del rector y de la Junta Directiva.

Uno de los profesores que estuvo acompañando al estudiantado fue Harold Ballesteros, quien renunció hace unas dos semanas, a raíz de que no les pagaban sueldos atrasados y porque según él “me estaban constriñendo mi accionar y no aguanté más y por eso me fui”.

“Estoy aquí porque mis alumnos me han pedido que los acompañe porque necesitan de mi apoyo en esta lucha que ellos han emprendido y que se han unido al resto de muchos profesores que tomaron la decisión de irse a paro indefinido. Les digo no desfallezcan en este accionar que han tomado, porque la Universidad Autónoma se debe a los estudiantes, ellos son la razón de ser de esta institución y ellos están por encima de cualquier persona o de intereses mezquinos que quieran menoscabarla, solo por el hecho de no tener las capacidades para administrarla”, dijo Ballesteros, al tiempo que recibía los aplausos del estudiantado.

En el momento en el que el profesor Ballesteros exponía sus argumentos los estudiantes blandeaban pancartas exigiendo explicaciones sobre los dineros que han ingresado a la universidad y que, según ellos, no se han visto invertidos en la misma y por el contario se ve un deterioro hasta la parte de la estructura de la institución.

Entre los reclamos de los estudiantes estaban que se les aclarara qué se hizo con el dinero que ingresó por la venta la ficha del equipo Uniautónoma FC, de los jugadores que pertenecían a la plantilla; también la venta de una colegio, donde se atendía a infantes y bebés; también por los dineros que ingresaron por las matrículas en los dos últimos semestres; hablaron de la venta del Polideportivo de la institución que está ubicado en Puerto Colombia.

En cada uno de estos pronunciamientos los estudiantes trataban de “rata” y “corrupto” al rector Vargas Lamadrid. Muchos pidieron su renuncia y que si no lo hacía, el Gobierno, por intermedio del Ministerio de Educación, lo hiciera, porque al parecer, él sería el culpable del “deterioro en que ha caído la universidad”.

Ante esto el profesor Ballesteros anotó que “no solo el rector es el debe renunciar, también lo debe hacer el Consejo Directivo de la Universidad, porque es ese organismo el que le ha acolitado todas las irregularidades que se han venido presentado desde que tomó la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe”.

SE DEFENDIÓ EL RECTOR

Aunque las acusaciones no surgieron este miércoles, sino que se han escuchado desde finales de 2017 y comienzos de este 2018, el rector Ramsés Vargas La Madrid se ha pronunciado sobre ellas y a manifestado que los dineros que se recibieron han sido invertidos en la institución, pero que hay otros que han han sido embargados y “por personas que le quieren hacer daño a nuestra universidad”.

Sobre qué se hizo con el dinero por la venta del equipo dijo a los medios que “ese dinero se reinvirtió en la universidad, en infraestructura y en proyectos de investigación que tenemos en nuestras facultades.

Sobre el Polideportivo afirmó que “es un patrimonio de nuestra universidad y allí está al servicio de nuestros estudiantes. Tenemos 32 disciplinas deportivas y allí todo eso se realiza”.

También dijo que los problemas se han acrecentado a raíz de los medios de comunicación se han “ensañado contra nuestra universidad. Y esa parte mediática nos ha provocado una mala imagen que ha hecho que los bancos no nos presten dinero para solventar el déficit que tenemos, no desde ahora, sino que venidos acarreando desde el 2013”.

“Quiero decir que ya hemos pasado por esta crisis y hemos salido adelante. Solo esperamos que cese esa persecución mediática, por parte de algunos medios de comunicación, para que tengamos un respiro y podamos cumplirle no solo a nuestros profesores sino a nuestros acreedores”, afirmó.