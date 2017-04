Rector desmiente que a niño se le haya negado entrada a colegio por el uniforme

A raíz de la polémica generada por la denuncia que hizo a este medio una madre de la Institución Educativa Madre Gabriela de San Martín luego de que, supuestamente, a su hijo de 4 años le negaran la entrada al plantel por no llevar el uniforme, el rector le salió al paso a las acusaciones.

Ezequiel Antonio Fernández Castilla aseguró que la madre del pequeño nunca se acercó a las directivas para exponer la situación y aclaró que esta no es una política del colegio. (Le puede interesar: Por no tener el uniforme, niegan entrada al colegio a niño de 4 años).

"Hubo un mal procedimiento de esta madre de familia, porque en ningún momento fue a la rectoría a manifestar tal situación. La directriz que tenemos es que ningún niño se devuelva por el uniforme, a pesar de que para nosotros significa no una prenda sino una herramienta para identificar y manejar la seguridad de ellos, por el medio en el que está el colegio".

Según el rector, los jóvenes en riesgo o las llamadas pandillas respetan a todo aquel que porte un uniforme escolar. Por eso, tratan de que todos los estudiantes estén uniformados.

"Estamos ejerciendo unos controles de cómo está la situación de niños y niñas, porque hacemos unas campañas para conseguirles el uniforme a los niños más necesitados en las diferentes sedes. Si su familia no tiene recursos, que vaya bien presentado porque tenemos que vender una formación integral, y el uniforme hace parte de eso", agregó.

Hablan docentes

Kelly Teherán Cantillo, profesora de preescolar de la I.E sede La Magdalena, negó que le haya dicho a la madre del niño que no podía ingresar si este no tenía el uniforme. "Yo no no he devuelto al niño, él estuvo toda la tarde en el colegio. Yo hice entrar a la mamá y le dije que hablara con el coordinador, quien le dijo que no había ningún problema y que cuando tuviera para comprarle el uniforme, lo hiciera".

De acuerdo con la docente, nunca se ha devuelto a un menor por esta causa y precisó que "tengan o no el uniforme, los niños son admitidos".

Donaron el uniforme

Ante la publicación que Eluniversal.com.co hizo ayer sobre este caso, un ciudadano contactó a la madre del pequeño y se dirigió hasta Olaya Herrera, sector La Magdalena, donde vive el menor y le donó el uniforme para que el niño pueda asistir a clases.