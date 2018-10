Se mantiene paro estudiantil de la UdeC

La entrada está bloqueada, muchas sillas amontonadas impiden el paso de personas hacia la sede San Agustín de la Universidad de Cartagena, en el Centro. El paro estudiantil está en firme y exigen que el Gobierno Nacional negocie con el estamento estudiantil y el profesorado.

Tal parece que las condiciones del acuerdo entre el Gobierno y rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE) no son suficientes, quieren inversión para la educación pública y la quieren en grande.

Entretanto no se reúna el Gobierno con estos estamentos, no se levantará el paro.

“Mañana -hoy- habrá una asamblea triestamentaria donde se definirán las implicaciones del paro, porque el estamento profesoral y el de trabajadores dicen que no quieren un bloqueo a la Universidad de Cartagena, que sea la universidad de puertas abiertas, pero que no habrá actividades académicas ni administrativas, es decir, algo simbólico. Que no sea la universidad bloqueada, sino que esté con las puertas abiertas aún con el cese de actividades”, dijo Sergio Quintero, representante estudiantil ante el Consejo de Bienestar de la UdeC.

Esta asamblea se hará a las 3 de la tarde en el campus de San Pablo, en Zaragocilla.

“También nos vinculamos a la agenda nacional de movilización que es el 31 de octubre. Será desde las 4:30 p. m. desde la sede Piedra de Bolívar de la universidad hasta la Torre del Reloj”, resaltó Quintero.

Luego de más de un mes de marchas y peticiones, el Gobierno Nacional y el SUE acordaron aumentar la inversión por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El acuerdo

El compromiso radica en que las transferencias de la Nación para funcionamiento de las instituciones de educación superior públicas crezcan en un IPC + 3 puntos porcentuales en el 2019. Mientras que, desde 2020 a 2022, los recursos aumentarán el IPC + 4 puntos porcentuales.

Las universidades públicas requieren de inversión en muchos aspectos, sobre todo en el funcionamiento y sería ese uno de los principales usos de los recursos.

El acuerdo fue el primer paso, pero también se pide la modificación de la Ley 30 de 1992. El Gobierno llamó a las bancadas del Congreso de la República para que se incluya en la agenda y se logre esto, pues si la reforman no sufriría en los siguientes cuatro años como lo hace en estos momentos la educación superior.

Según lo han manifestado, la gran parte de universidades del país tienen déficit para terminar el año. Por ejemplo, según el rector de la Universidad de Antioquia, allá es de 68.700 millones de pesos, aproximadamente, pero que intentan disminuirlo a $60 mil millones.

Colegio Mayor, en asamblea permanente

En la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar, estudiantes, docentes, directivos y administrativos manifestaron su preocupación por el déficit presupuestal de la educación superior pública del país. Esta escasez aumenta progresivamente y hace insostenible el funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior (IES).

Por eso, la comunidad estudiantil se pronunció con varias acciones y se declaró en asamblea permanente, de tal manera que se le exija también al Gobierno la asignación presupuestal “justa y equitativa”.

Mediante un comunicado, el Mayor de Bolívar indicó que “respalda la lucha de las universidades y les invita, al igual que egresados, padres de familia, ciudadanía, sector productivo e IES públicas, que no son entes autónomos, a que se solidaricen con los procesos y realidades propias, orientadas a eliminar la inequidad hasta hoy existente, en lo que respecta a la asignación de recursos del presupuesto nacional y distrital”.

Además exigió garantías para ejercer el libre derecho a la protesta social pacífica, y rechazó cualquier acto de represión.

También reclamó la adscripción al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, asumido en el 2009 bajo el acuerdo del Concejo Distrital 007 del 12 de agosto de 2008, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 790 de 2002. Esta petición se hace para que se expidan los actos administrativos, a través de los cuales se asignará el presupuesto para funcionamiento e inversión por parte de la Alcaldía.

Finalmente, solicitó al Congreso de la República la pronta aprobación del proyecto de ley radicado el 23 de octubre de 2018, ante la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, que reconoce la autonomía de las Instituciones de Educación Superior que no son universidades.