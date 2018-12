Tecnológico Comfenalco y Monroe Community College realizarán aprendizaje colaborativo

Los estudiantes de Ingeniería Ambiental del Tecnológico Comfenalco y el departamento Geospatial Information Science and Technology, de Monroe Community College, realizarán una aplicación para el mapeo de mediciones de calidad de playas, para el proyecto “Construcción de un indicador de calidad ambiental ecosistémica de las playas turísticas del caribe norte colombiano”, investigación que adelanta el Tecnológico Comfenalco en conjunto con la Universidad de la Guajira, Universidad de la Costa, Universidad Autónoma del Caribe y Playascorp ltda.

La investigación se centra en el monitoreo de 8 playas turísticas del Caribe norte colombiano, ubicadas en los departamentos de Bolívar, Atlántico, Magdalena y Guajira, para instituirlo como herramienta útil en la toma de decisiones de las autoridades y aportar soluciones innovadoras a través de sistemas de vigilancia temprana que garanticen un equilibrio ecosistémico, sanitario y recreativo en las playas.

Acerca de COIL y el Fondo de Innovación

En 2016 el Tecnológico Comfenalco se unió a la red de socios globales de las universidades estatales de Nueva York - Estados Unidos (SUNY), el cual es el Sistema Universitario integral más importante de los EE.UU en su programa COIL (Collaborative Online International Learning), que ofrece experiencias internacionales significativas a todos los estudiantes y profesores mediante el intercambio intercultural en línea.

El Fondo de Innovación 100,000 Strong in the Americas es la colaboración dinámica entre el sector público y privado entre el Departamento de Estado de EE. UU., Embajadas de EE. UU., Partners of the Americas, Asociación de educadores internacionales -NAFSA, corporaciones y fundaciones que trabajan juntas para estimular la conectividad y fortalecer la cooperación educativa regional y la competitividad en las Américas.

El Fondo de Innovación inspira a las universidades y facultades de los Estados Unidos a asociarse con instituciones de educación superior en el resto del Hemisferio Occidental para crear nuevas asociaciones institucionales que aumenten el intercambio de estudiantes y las oportunidades de capacitación.