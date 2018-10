Tenga en cuenta esta información si quiere una beca para estudiar en el exterior

Universidades y gobiernos de todo el mundo ofertan becas de diferentes tipos para estudiantes colombianos, sin embargo, muchas se pierden porque no se cumple el requisito del idioma. // 123RF

José Enrique Escobar, un joven de 23 años, sueña con continuar sus estudios de posgrado en el exterior y, con eso en mente, ha buscado en un sin número de páginas web una beca que lo ayude a cumplir este objetivo. En su búsqueda encontró varios programas que cumplen con sus necesidades, sin embargo, es él quien no cumple con uno de los requisitos: dominar un segundo idioma.

Las universidades, entes gubernamentales y empresas privadas que ofertan becas en el exterior recalcan, con letra mayúscula, que solo pueden aspirar jóvenes que dominen el idioma del país donde se realiza el posgrado. Esto quiere decir que si José quiere estudiar en Francia debe saber francés; si es en Alemania, alemán; si es en Estados Unidos, inglés. Incluso para aplicar a algunas becas en España le piden dominar el inglés.

La situación de José no es muy diferente a la que viven cientos de jóvenes del país por no manejar un segundo idioma. Muchos optan por no aplicar a estos beneficios y finalmente, si nadie se presenta, la beca se pierde.

“Los gobiernos amigos de Colombia son muy generosos con nuestros jóvenes. Actualmente el país tiene un amplio catálogo de becas, pero con tristeza vemos que algunas se pierden porque no hay suficientes aplicantes o no cumplen con los requisitos", manifestó Manuel Acevedo Jaramillo, nuevo presidente del Icetex, en su primera rueda de prensa.

En un mundo cada vez más globalizado, dominar una segunda lengua ha pasado de ser un lujo exclusivo de una pequeña parte de la población a convertirse en una necesidad. Ante este panorama, hablar un segundo idioma, especialmente inglés, tiene el gran potencial de abrir muchas puertas tanto en el ámbito laboral como en el académico.

Colombianos en el mundo

Cerca de 1.000 colombianos viajaron el año pasado al exterior a complementar la formación que recibieron en Colombia y en lo que va corrido del 2018 la cifra ya superó los 600 jóvenes. Gran parte de estos estudiantes han logrado dar este paso gracias a la ayuda del Gobierno nacional, iniciativas privadas o becas ofertadas por los países “amigos de Colombia”.

Aún cuando estas cifras son positivas, el presidente del Icetex manifiesta que "vemos que no están viajando tantos estudiantes a China como quisiéramos y como el Gobierno de ese país le gustaría. Muchas veces es el idioma, pero también hay diferencias de corte cultural. Parte de nuestra consejería académica es mostrarle al estudiante cómo es vivir en otra cultura".

Aparte de todas las becas que se ofrecen a través del Icetex, hay fundaciones e instituciones de otros países que también ofrecen este beneficio. Algunas de las más importantes son: el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), la Fundación Carolina (España), Fullbright (Estados Unidos), Ministerio Francés de Relaciones Exteriores y Europeas, entre otros.

Las becas que ofrecen estas entidades están relacionadas a las necesidades sociales del país que las ofrece. Principalmente las áreas del conocimiento que se han venido ofertando son las que están relacionadas al área administrativa, las ingenierías y la salud.

Más jóvenes bilingües en el 2025

Según el programa Colombia Bilingüe, para el año 2025 se espera que más jóvenes de colegios oficiales sean capaces de dominar el inglés, con el fin de generar igualdad en el aprendizaje del idioma y mover el indicador de bilingüismo. Todo esto es impulsado por el Gobierno nacional desde el Ministerio de Educación Nacional.