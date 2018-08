UdeC, en alianza académica por $19 mil millones

Para fortalecer las instituciones de educación superior en los sectores de salud, agropecuario y cosmético, luego del resultado de un estudio de biodiversidad colombiana, la alianza de bioeconomía donde participa la Universidad de Cartagena será financiada por el programa del Gobierno nacional, Colombia Científica.

Los recursos, de 19 mil millones de pesos, son los más altos entre las ocho alianzas financiables por el programa, seleccionadas entre 42 inscritas en dos convocatorias.

En la alianza académico -científica, donde participa la UdeC, hay seis instituciones de educación superior del país, nueve universidades internacionales y ocho empresas del sector productivo. Este era uno de los requisitos que exigía Colombia Científica para financiar las alianzas. Es la única universidad de Cartagena dentro de las alianzas y que tendrá recursos para investigación.

“Es una propuesta importante que involucra a este grupo selecto de universidades internacionales. Además desde el sector productivo hacen parte de la alianza empresas farmacéuticas, gremios, entidades internacionales, asociaciones campesinas y empresas de innovación. El financiamento está diseñado para promover las investigaciones, la adquisición de equipos especializados, la formación de capital humano”, señaló Víctor Hugo Maladón, asesor líder de Colombia Científica.

La financiación de este proyecto está prevista para cinco años y los recursos a invertir deben tener varios resultados: consolidación de grupos de investigación, mayor colaboración con universidades internacionales, fortalecimiento de la calidad de las entidades participantes y en particular las que apenas inician su proceso de acreditación; y vinculación del sector productivo. Esto se mide en productos científicos concretos, que para el caso de la academia son artículos científicos, pero también en la creación pertinente de conclusiones, conocimientos y productos acompañados de la experiencia del sector productivo.

Sobre el programa

“Es un programa innovador porque desde su principio intenta promover la alianza y la cooperación entre entidades, universidades acreditadas y universidades no acreditadas con presencia regional, con empresas y universidades internacionales del ranking de Shanghai. También pretende, a largo plazo, mejorar la calidad de nuestro sistema de educación, por ejemplo, vincula el conocimiento para solucionar retos del país y vincular actividades que no son del sector académico”, explicó el asesor líder de Colombia Científica.

Uno de los componentes del programa es el ecosistema científico, modelo liberado de la alianza de estas cuatro instituciones, con Colciencias. Se destinaron recursos de esta operación con el Banco Mundial de hasta 170 mil millones de pesos para asignarlos a las ocho alianzas de investigación, desarrollo, innovación y fortalecimiento de las instituciones de educación superior. Estas alianzas deben responder a retos concretos del país en cinco prioridades del desarrollo: salud, alimentos, energía sostenible, bioeconomía y fortalecimiento social y sociedad.

Los 42 inscritos formularon un ambicioso programa de investigación, desarrollo e innovación para competir por los recursos.

“Esto es una construcción colectiva que vinculó realmente, a través de socializaciones, a todos los actores involucrados. Apostarle a un modelo así no era fácil, pues el país no está acostumbrado a cooperar. Definimos un modelo de alianza, al menos una universidad acreditada, una no acreditada, una universidad en el ranking de Shangai y un representante del sector productivo. Al final el sistema de educación superior y de ciencia y tecnología respondió masivamente a las convocatorias”, destacó Maladón.

Más de 474 entidades se vincularon a más de 42 propuestas de las convocatorias. De esos 474 actores, 146 responden a instituciones de educación superior, 144 a representantes del sector productivo y 184 universidades internacionales. Las propuestas involucraban a 25 departamentos del país.

Este programa se promueve a través del apoyo técnico y financiero del Banco Mundial y de la alianza interinstitucional entre el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación –Colciencias- e Icetex.

"En las ocho alianzas financiables en este modelo se involucran 139 actores, 51 de ellos son instituciones de educación superior. El 59 % son universidades públicas y el 41 % universidades privadas”, señaló el asesor líder.

Así funcionará

Según la entidad, los recursos deben ser involucrados en programas y adquisiciones específicas de ciencia y tecnología. También hay recursos de hasta el 6 % del valor total del proyecto para financiar acciones operativas y administrativas. “Además de los 19 mil millones de pesos que tiene la alianza, esta y su conjunto debe garantizar un aporte del 30 % de ese valor como una contrapartida que puede ser demostrada en efectivo o en especie. Y se destinó una figura fundamental que garantiza efectividad y transparencia en la gestión, es que una de las entidades participantes funge como universidad ancla, debe tener acreditación institucional de alta calidad por seis o más años. Esta tiene las capacidades técnicas e infraestructura suficiente para fungir como administradora del proyecto”, destacó el asesor.

Esta universidad, en el caso de bioeconomía, será la de Santander.