Un colombiano podría ser el mejor profesor del mundo

Tener un buen docente es una experiencia que no se olvida, pueden pasar los años y uno igual recuerda el nombre, su forma de ser y la clase, sin embargo hay algunos profesores que van más allá de eso.

Están los maestros que te ayudan a cambiar de vida, te brindan consejos, te guían, te ayudan a conseguir un trabajo y a romper el circulo de pobreza, estos pueden llegar a ser incluso tu amigo.

Y es esta cualidad la que tiene Alexander Rubio, profesor de educación física en el colegio público Rodrigo Lara Bonilla, en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, que lo nominan a participar del Global Teacher Prize.

El Global Teacher Prize, otorgado por la Fundación Varkey, cuya sede central está en Londres, busca reconocer por tercer año consecutivo la labor de los maestros, así lo dice en su portal "Este premio fue creado para reconocer a un maestro excepcional que ha hecho una contribución importante a la profesión. Desenterramos miles de historias de héroes que han transformado la vida de los jóvenes".

En esta edición recibió más de 20.000 nominaciones de 179 países y seleccionó a 50 finalistas, entre los que se encuentran otros 8 maestros latinoamericanos.

Este bogotano es el único profesor colombiano dentro de este concurso, esto se debe a su innovadora metodología de enseñanza. Consiste en implementar el yoga y la meditación en sus clases, técnica que ha hecho que sus estudiantes reduzcan la agresividad, crean en sus capacidades, trabajen colectivamente y mejoren sus resultados académicos y el de la escuela en comparación con otras de la región.

La Fundación Varkey con un grupo de jurados escogerá a 10 finalistas dentro de este ramillete de profesores, los cuales asistirán el próximo domingo 19 de marzo a la ceremonia de premiación en Dubai, donde se elegirá el gran triunfador. El ganador obtendrá un millón de dólares.

Los otros nominados latinos son:

1. Silvana Corso: Escuela Federico García Lorca en Buenos Aires, Argentina

2. Wemerson Da Silva: Escuela Antonio dos Santos Neves en Espírito Santo, Brasil

3. Valter Pereiade Menezes: Escuela Municipal Luiz Gonzaga en Río de Janeiro, Brasil.

4. Eligio René Salamanca: Escuela Primaria Quelhue, Reserva Mapuche Manuel Huaiquivir, Chile

5. Mario Rodrigo Santibañez: Liceo Instituto Tecnológico y Comercial Recoleta en Santiago de Chile, Chile

6. Tracy- Ann Hall: Escuela Jonathan Grant, Kingston, Jamaica

7. Juan Raúl Cadillo: Escuela Jesus Nazarene en Perú

8. Ron Álvarez: El Sistema en Caracas, Venezuela

Please join us in congratulating the Global @TeacherPrize Top 50 Finalists for 2017 : https://t.co/mHjA3eBGya pic.twitter.com/B26nPophHx

— Global Teacher Prize (@TeacherPrize) 14 de diciembre de 2016