Unisucre gestiona aumento de $4 mil millones ante Ministerio de Hacienda

Un incremento de $4 mil millones para gastos de funcionamiento de la vigencia 2018 espera el rector de la Universidad de Sucre, Vicente Periñán Petro, que sean aprobados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a fin de que la institución pueda lograr un equilibrio financiero.

Periñán Petro presentó la solicitud ante el Ministerio de Hacienda, teniendo en cuenta la actual situación evidenciada en el flujo de caja de los últimos periodos financieros.

“Es de resaltar que la Universidad de Sucre ha tenido una ejecución conservadora y austera de sus finanzas, no tiene deudas y ha hecho aplazamiento de sus gastos para esta vigencia porque no se logra un equilibrio sano de la ejecución del presupuesto; no obstante, a los limitados recursos con los que ha contado” , manifiesta el Rector de la institución de educación superior.

Sin embargo, según el funcionario, varios aspectos han incidido de manera significativa en la situación financiera que presenta el alma mater sucreña, entre estos, la ampliación de cobertura, ya que se pasó de contar con 4.634 estudiantes en el 2011 a 6.289 en el año 2017.

Asimismo, la ampliación en un 65% de la planta docente, la acreditación de programas y el sostenimiento de grupos de investigación ranqueados en Colciencias, entre otros.

Vicente Periñán Petro informó que espera obtener una respuesta positiva a esta solicitud, por parte del Ministro de Hacienda, y de esta forma evitar un colapso a nivel financiero, lo que generaría un impacto negativo a la Institución en la que el 98% de los estudiantes son de estratos 1 y 2, y les representa la única alternativa para formarse como profesionales.