La magia de los niños cantores en Cartagena

Valeria Sofía Chiquillo Romero se acercó a la música desde el vientre de su madre. Su papá la estimulaba con rondas infantiles que la pequeña no tardó en aprenderse cuando ya exploraba el mundo y daba sus primeros pasos. Hoy, con 9 años, recuerda que “estrellita dónde estás, me pregunto quién serás. Estrellita dónde estás, me pregunto quién serás”, era una de sus canciones favoritas.

Se visiona a los 25 años como una cantante y pianista profesional. “Me veo como Alicia Keys (cantante y compositora estadounidense). Ya estoy aprendiendo a tocar el piano”, expresa entusiasmada.

La voz dulce de Valeria integra el coro del grupo musical ‘Cantores de Coosalud’, una apuesta del proyecto social Semilleritos de esta EPS. Por medio de este programa se capacitan niños y jóvenes, residentes en los barrios Olaya Herrera, El Pozón y zonas aledañas, en la interpretación de instrumentos como flauta dulce, xilófono, percusión y técnica vocal.

“Yo entré a la escuela de música por mi papá. Yo me la pasaba un poco aburrida en mi casa y me la pasaba cantando. Entonces como él trabaja en la empresa me dijo que me llevaría a una audición. Cuando llegué y me encontré con otros niños y niñas quedé boquiabierta y fue uno de los días más felices de mi vida”, cuenta la pequeña.

Edwin Chiquillo, maestro de música y padre de Valeria precisa que siempre vio en ella algo especial. “Desde que tenía un año entonaba canciones infantiles muy afinada. Después, a los cuatro años, mi compañero Edilberto Suárez me invita a que haga parte del proyecto y así fue como ella hizo la audición y obtuvo su cupo en la escuela de música”, dice.

La magia

Eran las 5:20 de la tarde del 6 de diciembre y en el parqueadero del Coliseo de Combate de la Villa Olímpica se ultimaban los detalles para la gran celebración de Navidad organizada por Coosalud. Como todos los años, la EPS le da la bienvenida a esta época del año con el encendido de su árbol navideño.

Las estrellas de este evento eran cerca de 60 niños y niñas que ansiosos se alistaban para su gran presentación musical, la cual prepararon juiciosos con meses de anticipación. “Ha sido un proceso arduo, de mucha disciplina y dedicación. Ha sido un gran esfuerzo por parte de estos niños cuya situación económica muchas veces es difícil pero que siempre llegan a la escuela a pie o en bus, pero llegan y cumplen. Afortunadamente Coosalud nos brinda unos espacios cómodos que incentiva a los niños y los ha ayudado en este proceso”, señala el maestro Chiquillo.

Valeria Sofía además de cantar fue una de las presentadoras asignadas. Se mostraba segura y sonriente. Tan pronto le dieron paso en tarima y un micrófono saludó al público asistente y enamoró con sus ocurrencias.

Recordó a los cientos de asistentes que vive enamorada de la música y que “desde que estaba en el vientre se enamoró del arte”. Valeria entonó junto a los demás niños canciones como ‘Cartagena La Fantástica’; ‘Hallelujah’, ‘Un paso hacia la paz’ entre otros.

Los cantores de Coosalud brillaron en el escenario y deleitaron con una puesta en escena emotiva, alegre y mágica como la Navidad.

El sueño

La escuela de música de Coosalud se consolida hoy como un centro que estimula y fomenta los talentos de decenas de niños y niñas, hijos de afiliados y asociados de la zona. En cada clase, presentación o concierto el sueño crece y los incentiva a seguir aprendiendo para alcanzar sus sueños.

Karol Sofía Saenz, de 19 años, ingresó al proyecto de Semilleritos cuando tenía 15 y describe la música como su “salvación”, pues aunque padece de hidrocefalia y llevar consigo una válvula de Hakim, ya ha superado varios problemas de movilidad y aprendizaje.

“Gracias a Dios y a la música puedo caminar, culminé mi bachillerato y ahora estudio música en Bellas Artes. Estoy muy agradecida con Coosalud porque gracias a la escuela decidí estudiar música. Siempre me ha gustado cantar y estaba dudosa, pero finalmente me decidí por el arte”, expresó.

Además de la escuela de música, Coosalud ofrece la escuela de ajedrez y el programa de niños ahorradores que no solo le abre las puertas a los hijos de los trabajadores sino a todos los que residen en la zona suroriental de Cartagena.

La Navidad en Olaya

Aunque en el Centro Histórico y demás barrios de Cartagena el alumbrado navideño se encendió el 7 de diciembre, en el popular barrio de Olaya Herrera fue el 6 de diciembre. Este día, en el Coliseo de Combate, se realizó el encendido del árbol navideño de Coosalud que marca el inicio de esta celebración en este barrio y los sectores aledaños. Además de los niños del grupo musical Cantores de Coosalud, también engalanaron la noche los artistas Boris García, Luis Towers y Koffe el Kafetero. La Navidad Coosalud también contó con la presencia del alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira, la Primera Dama, Eliana Bustillo, miembros de la Junta Directiva de Coosalud EPS y demás personalidades de la ciudad.