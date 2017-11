10 cosas que no sabías de la primera reina de las Fiestas

Se cumplen ocho décadas desde que se coronó a la primera Reina de las Fiestas, Amira Mouthon Barrios. Aquí, diez cosas que no sabías de ‘Su Majestad Imperial Amirita I’.

1. Fue reina porque los miembros de la Junta de las Fiestas, que presidía don Alejandro Amador y Cortés, fueron a pedirle a su padre el permiso para que ella participara en el certamen. “Mi papá me dijo lo que querían hacer y dio el permiso”, recuerda.

2. La coronaron el 9 de noviembre de 1937, pero entonces no se llamaba Reinado de la Independencia, sino Reina de las Fiestas y le llamaron: ‘Su Majestad Imperial Amirita I’.

3. 5.771 votos le dieron la victoria sobre las otras participantes: Manuelita Jiménez, de Torices; Aurita Rodríguez, de Getsemaní; Mani Baena, de La Catedral; Alicia Navia, de Manga; Virginia Castillo, de Lo Amador; y Josefina San Juan, de Alcibia.

4. Su comité le ayudó a vender los votos y estaba conformado por sus primas, amigas, vecinos e, incluso, su padre.

5. El martes 2 de noviembre de 1937, en el Concejo Municipal, se realizó el escrutinio que ratificó a Amirita como reina de las Fiestas de Noviembre.

6. Así recuerda el momento en que le dijeron que era la reina, por haber vendido más votos: “Estaba en mi casa, en la calle Cochera del Hobo, mientras mi papá y mis amigos esperaban en el Concejo el resultado del conteo, cuando de repente escuché la bulla de un poco de gente y me asomé por la ventana. La gente gritaba ‘viva Amirita Primera’. Eran como las 11 de la noche, yo estaba vestida común y corriente, como una niña. Todos me felicitaban y hasta se quedaron celebrando, pero yo me fui a acostar porque al día siguiente debía ir al colegio”.

7. Las palabras que pronunció días después, cuando la coronaron en el entonces Teatro de Heredia, las escribió Daniel Lemaitre. “A mis damas eminentes, a mis nobles caballeros, a mis capitanes fieros, a mi pueblo de valientes, a todos hoy presentes, oíd mi declaración. Si al gobernar mi nación le hace falta una vestal aquí está mi corazón...”

8. Su “mayor destape” -dice ella riéndose- fue en una foto tomada por el fallecido Álvaro Delgado Vélez, en la que aparece con uno de sus hombros destapados.

9. Amira se casó en 1943 con el ingeniero agrónomo Carlos Crismatt Araújo. Tuvo

7 hijos.

10. Como egresada de la Escuela Normal de Señoritas también fue docente. Dio clases en el colegio Ciudad Barranquilla, en Torices, después dirigió un hogar del Bienestar Familiar en Crespo.