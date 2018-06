10 desnudos de famosas colombianas que más han dado de qué hablar

Ganar seguidores, mostrar su esbelta figura, ser tendencia en las redes sociales, entre otras, han sido algunas de las razones que tienen las famosas colombianas para posar como Dios las trajo al mundo.

Algunas han sido criticadas por “empelotarse” y otras en cambio, son halagadas por sus curvas y belleza que le ha robado suspiros a más de un seguidor.

En 2017 y en lo que va de 2018 hemos visto varias celebridades que se han arriesgado a desnudarse públicamente calentando las redes y dejando con la boca abierta a los usuarios. Sin embargo, hay unos que fueron tan polémicos que en poco tiempo de publicación se viralizaron y siguen siendo muy recordados por los internautas.

Estos son 10 desnudos de famosas colombianas que mostraron sus cuerpazos y se ganaron elogios, críticas y ‘likes’ de sus seguidores:

Carolina Gaitán

Ha participado en varias producciones de canales colombianos, pero actualmente es una de las actrices principales de la serie 'Sin senos sí hay paraíso', que se trasmite por el Canal Caracol, protagónico que la ha popularizado aún más, pues gracias a él se ha ganado el reconocimiento de sus seguidores. (Lea aquí: Carolina Gaitán publica foto desnuda y enloquece a sus seguidores)

Carolina no solo es actriz sino que también baila muy bien, por lo que siempre sorprende a los usuarios con sus publicaciones. La más reciente y muy polémica fue su foto desnuda en Instagram, que acompañó con el mensaje 'Déjame el alma respirar a flor de piel'.

La foto, donde Gaitán posa sin brassier y con una diminuta tanga, causó revuelo entre los internautas, que quedaron fascinados con lo que llamaron ellos 'un desnudo muy bien cuidado', pues aseguran que la foto es una verdadera obra de arte.

La publicación ya cuenta con más 160 mil likes y más de mil comentarios donde su cuerpo se convirtió en el centro de atención.

Lucy Vives

Con tan poca edad, la hija de Carlos Vives se ha convertido en tendencia en redes sociales, pues siempre procura sorprender a sus seguidores con sus polémicas publicaciones que en pocos minutos se viralizan. (Lea aquí: Lucy Vives se desnuda y causa polémica en redes por su extrema delgadez)

En esta ocasión, la chica no podía quedar por fuera del top de los 10 mejores desnudos, pues no solo ha recibido elogios sino críticas por su extrema delgadez.

En la imagen se ve a Lucy sentada en el piso y mostrando su torso desnudo en la que le sobresalen las costilllas, por lo que los usuarios lo asociaron con un problema alimenticio: anorexia.

La foto, ya cuenta con más de 50 mil ‘me gusta’ y múltiples comentarios divididos.

Cabe anotar que aunque no es la primera vez que Lucy posa desnuda, pues en diciembre de 2017 fue la portada de la revista Maxim Colombia en la que también pudimos verla sin ropa, este desnudo fue el que más dio de qué hablar por su aspecto poco saludable.

Amparo Grisales

La actriz que constantemente es atacada en redes porque a pesar de los años se mantiene muy hermosa y con un cuerpazo, aprovechó su popularidad para ganar seguidores de una forma muy curiosa.

A través de una publicación en Instagram, Grisales mostró su sensualidad como Dios la trajo al mundo.

La “diva colombiana” en el afán de no perder contacto con los más de 63 mil seguidores que tenía en su pasada cuenta de Instagram con la que tuvo problemas, decidió compartir una foto desnuda con el fin de obtener la mayor cantidad de likes.

En la fotografía, la actriz cercana a sus 60 años, aparece de espalda, exhibiendo su tonificado cuerpo y colgada de dos aros, además viste solo con un par de guantes rojos, un lazo en su trenza del mismo color y tacones plateados.

Al parece, la estrategia de Grisales dio resultado, pues con pocos días de haber sido colgada la foto, acumuló más de tres mil likes y varios comentarios positivos sobre la sorprendente figura que mantiene.

Johanna Fadul

La actriz colombiana sorprendió a sus fanáticos en redes sociales tras publicar una imagen en la que deja ver su torso desnudo. (Lea aquí: Johanna Fadul mostró sus sexys curvas en Instagram)

En la fotografía Fadul aparece sin ropa, luciendo solamente unas medias de malla mostrando sus sexys curvas.

Como era de esperarse, la imagen dio de qué hablar en redes y generó miles de comentarios de usuarios que elogiaron la belleza de la popular ‘Diablita’.

Cabe recordar que Johanna interpreta a la malvada Daniela, hija de la Diabla, en la serie de Telemundo 'Sin tetas sí hay paraíso', transmitida por Caracol.

Daneidy Barrera ‘Epa Colombia’

Aunque se hizo famosa por sus divertidos y curiosos cantos para apoyar a la tricolor durante los partidos de la Copa América Centenario, actualmente no deja de causar revuelo en redes.

La joven sorprendió con un desnudo para la revista SoHo en abril de 2017 en la sección llamada “modelo no modelo”, dedicado a mujeres que nunca han incursionado en este mundo, y causó polémica en redes sociales.

Las fotos no fueron compartidas por Daneidy sino que se filtraron en internet, generando opiniones divididas de usuarios que hablaron bien de la joven y otros que la criticaron.

Elianis Garrido

Desde que salió de Protagonistas de Nuestra Tele, reality de RCN, esta actriz, bailarina y modelo no ha parado de trabajar, pues su belleza y espectaculares curvas la han mantenido en la cima de su carrera.

Sus publicaciones son tendencia en redes y hace algunos meses dio de qué hablar con una foto en la que posó sin ropa y cubierta de una capa dorada.

Al parecer, Elianis fue la modelo de una campaña publicitaria donde invitaba a sus seguidores a cuidar su salud y ponerla en las manos correctas, por lo que para llamar la atención realizó un desnudo que fue calificado como ‘artístico’ por los internautas.

Aunque recibió miles de mensajes positivos también hubo varios que la criticaron porque se veía muy delgada y para ser una campaña de salud, su imagen mostraba a alguien poco saludable.

Actualmente, Garrido hace parte de ‘Sin senos sí hay paraíso’ de Caracol donde interpreta a la proxeneta Dayana.

Tatiana de los Ríos

A sus 39 años, la modelo aún luce como una joven de 20, por lo que es la envidia de muchas mujeres y el amor platónico de varios usuarios.

Con una foto en Instagram, Tatiana dejó boquiabiertos a sus seguidores quienes la vieron como Dios la trajo al mundo en una cama junto a un teléfono.

En la imagen, la paisa aparece desnuda, acostada boca abajo en una cama contestando un teléfono, despertando los suspiros de cientos de internautas que elogiaron la belleza de la modelo a la que no le pasan los años.

Cabe recordar que luego de su paso por el reality Desafío India 2015, de los Ríos volvió a la soltería. Al parecer, la distancia con su pareja el empresario Karim Gorayeb, acabó con su matrimonio de 5 años.

La foto se volvió tendencia y ganó halagos en pocos minutos donde resaltan el buen aspecto físico que mantiene de los Ríos.

Shirley Gómez

Luego de estar ausente por unos meses en el mundo de la farándula nacional, la modelo y actriz, famosa por su paso por Protagonistas de Novela, reapareció el Día de la Mujer para desearle lo mejor a todas las mujeres del mundo. Pero eso no fue lo que llamó la atención de sus seguidores, sino la particular forma en que lo hizo.

A través de su Instagram, Shirley se mostró completamente desnuda dejando ver la esbelta figura que siempre ha mantenido gracias a su vida saludable, que incluye ejercicio y comida sana.

"Oye tú… Mujer guerrera, victoriosa, virtuosa, llena de poderes, mujer que inspiras. Feliz día mamasitas. #lamulatona @gatoriveroph", dice Shirley en la publicación.

La imagen se volvió viral en internet y fue muy comentada por los internautas, pues la actriz a pesar de estar casi en los 40 años tiene un cuerpazo gracias a sus cuidados.

Actualmente, Shirley se ha alejado un poco de la pantalla chica para dedicarse al modelaje y a la vida fit. En sus redes constantemente sube videos y fotos de su cuerpo y rutinas.

Greeicy Rendón

La actriz y ahora cantante que por estos días es tendencia en medios de comunicación y redes sociales por su música y sus bailes, fue criticada por una foto que compartió en Instagram donde aparece ligerita de ropa.

La intérprete de 'Amantes' solo luce un top rojo y se logra ver que al parecer no lleva nada abajo, lo que ha generado polémica en redes entre usuarios que afirman que sí tiene puesto algo y otros que comentan que está semidesnuda.

“Ey el que tenga algo rojo… Que lo saque”, fue el mensaje con el que Greeicy acompañó la imagen.

Como era de esperarse su foto recibió elogios en el que sobresale su sensualidad, pero no faltaron aquellos que no estuvieron de acuerdo con la imagen y la tildaron de “mostrona”. Sin embargo, horas después la caleña reveló que sí tenía ropa interior pero muy descaderada.

La polémica foto ya cuenta con más de 4 mil comentarios y 553.000 likes.

Luisa Fernanda W

Si hablamos de famosas polémicas en redes, tenemos que mencionar a Luisa Fernanda W, yotuber colombiana que por estos días se encuentra en el programa de RCN, Master Chef Celebrity, junto a su novio Legarda.

A pesar de sus ocupaciones, la joven no descuida a sus seguidores en redes y esta vez los sorprendió con una foto semidesnuda en la que deja ver su espectacular figura.

En la imagen, Luisa aparece sentada en una cama, de espaldas, luciendo una diminuta tanga y una toalla en su cabeza. Aunque ya tiene más de 20 mil ‘likes’ también fue criticada por internautas que no estuvieron de acuerdo con el desnudo de la youtuber. Sin embargo, ella respondió con un contundente mensaje.

NO muestro mi cuerpo por likes. Haciendo videos, o sonriendo ya consigo muchos...La realidad me encanta mi cuerpo, punto. Y por esa misma razón amo tomarle fotos, amo mirarme al espejo, amo mis imperfecciones. Y si, me costo mucho aceptarlas...pero hoy día puedo decir, ME AMO!

— Luisa Fernanda W (@luisafernandaw) 11 de junio de 2018