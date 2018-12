2018, uno de los mejores años de Allison Vega Andrade

¿Cómo han sido estas semanas como Reina de la Independencia?, le pregunto mientras una sonrisa empieza a dibujarse en su rostro, sus ojos se iluminan y dice: “Es muy bonito salir a la calle y que la gente me conozca, pero no solo eso sino que me apoyen porque salir y que me pidan una foto o que me digan: ‘tú eres nuestra reina’, ‘queremos que seas Señorita Cartagena’, es demasiado lindo”, expresa entusiasmo la hermosa Allison Vega Andrade, actual Reina de la Independencia, que nos cuenta cómo ha sido este tiempo como la soberana de los cartageneros y sus fiestas.

¿Cómo te has sentido como Reina de la Independencia?

-Estoy súper feliz, emocionada. La gente me dice que salí del trajín del reinado, a ser reina pero es diferente porque ya porto una banda, y es más bonito porque el cansancio se va al ver el rostro de felicidad de la gente.

¿Qué tanto ha cambiado la rutina?

-He tenido muchos eventos. Muchísimas invitaciones, me encanta ir a todas las actividades porque me encanta estar cerca del pueblo, es difícil llegar a cada rincón pero creo que asistiendo a eventos masivos me ayuda.

Una experiencia que te haya marcado en este corto tiempo...

-Tuve la oportunidad de ir a San Juan de Nepomuceno, donde hacen sus propias carrozas y hacen un desfile. Allí vi cómo la gente se une en torno a la Navidad, todos decoran y le sacan provecho a esta época. Todo ha sido lindo pero ese me marcó. Es bonito ver a la familia y al pueblo celebrando sanamente, es espectacular.

Un mensaje para los críticos en redes...

-Les doy mucho amor y bendiciones. Si tenían a otras favoritas pues que sigan adelante, que sigan apoyando a las niñas porque esta es una gran experiencia.

¿Qué le pedirías al ‘Niño Dios’?

-Le pediría mucha paz en la ciudad y el país completo. Sé que no es imposible. Cartagena y Colombia tienen gente buena.